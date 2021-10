Así es JioPhone Next, el nuevo móvil asequible con Android

Google y la compañía de telecomunicaciones india Jio acaban de presentar en sociedad a JioPhone Next, su modelo de teléfono móvil inteligente 4G más asequible, y que llegará a las tiendas de Jio Mart en la India o bien en la web de Jio a partir del 4 de noviembre a un precio equivalente a cerca de los 75 euros.

El desarrollo de este modelo asequible por ambas compañías viene inspirado en la necesidad de «satisfacer las necesidades de los nuevos usuarios de Internet en todo el país», trayendo «capacidades y características» adaptadas a aquel mercado, para lo que vendrá con un sistema operativo optimizado en Android llamado Pragati OS.



Con este sistema operativo de serie vendrán capacidades de lectura en voz alta y traducción de idiomas para el texto en pantalla, además de contar con la app Camera Go con lentes de Snapchat centrados en la India, así como funciones integradas de voz con soporte para 10 idiomas diferentes existentes en la india.

También contará con Nearby Share para compartir archivos entre amigos, además de albergar la protección de seguridad y contra malware Google Play Protect. Los usuarios también podrán ser capaces de acceder a la Play Store de Google para disponer de cualquier otra aplicación que necesiten en sus dispositivos.

Este modelo centrado en la India cuenta con unas especificaciones que en muchos mercados nos parecerán muy discretas, con una pantalla HD de 5,45″ con protección Gorilla Glass, procesador de cuatro núcleos Qualcomm Snapdragon QM215, 2 GB de RAM LPDDR3, 32 GB de almacenamiento interno expandible hasta 512 GB mediante tarjetas microSD, cámara frontal de 8MP y posterior de 13MP, batería extraíble de 3500 mAh, y conectividad 4G, Bluetooth v4.1, Wifi 802.11 b/g/n, con conector jack para auriculares y conector Micro USB.

Para Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet:

El JioPhone Next es un teléfono inteligente asequible diseñado para India, inspirado en la creencia de que todos en India deberían beneficiarse de las oportunidades que crea Internet. Para construirlo, nuestros equipos tuvieron que trabajar juntos para resolver complejos desafíos de ingeniería y diseño, y estoy emocionado de ver cómo millones de personas usarán estos dispositivos para mejorar sus vidas y comunidades.

JioPhone Next es el fruto de la colaboración que ambas compañías sellaron durante el pasado año, y que ahora llega para posibilitar que cualquiera pueda tener acceso a Internet a través de un teléfono móvil inteligente asequible, sin que el tema económico sea un impedimento, teniendo además en cuenta que los nuevos Pixel 6 y Pixel 6 Pro no llegarán a aquel mercado por cuanto no estaría al alcance de la gran mayoría de los bolsillos de aquel mercado.