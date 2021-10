Microsoft Outlook suma una función que facilita escribir desde el móvil

Si usas Outlook en tu móvil te resultará práctica una de las próximas funciones que llegará a la aplicación de Microsoft.

No es nada innovador, ya que está disponible en otras apps, pero te añadirá un plus cuando uses el servicio de correo de Microsoft desde iOS y Android.

Nueva función de Microsoft Outlook para redactar correos desde el móvil

Si eres de los que pasa el día en modo multitarea o escribes correos mientras vas en el taxi o te tomas un respiro en la cafetería, te ayudará la nueva dinámica que sumará Microsoft Outlook.

Tal como se muestra en la hoja de ruta que comparte el equipo de Microsoft, pronto se sumarán las predicciones de texto a Outlook, tanto en la app para iOS como Android. Así que a medida que vas escribiendo tu correo electrónico verás las sugerencias de palabras que te va mostrando Outlook. Puedes aceptar las sugerencias o ignorarlas.

Sí, una dinámica similar a la que implementa Gmail hace tiempo con su redacción inteligente, que utiliza el aprendizaje automática para darte sugerencias. Aunque parece un cambio menor, podrá ahorrarte tiempo y tener que lidiar con la pantalla del móvil para escribir un email de trabajo mientras realizas otras acciones. Y su bien tienes que tener cuidado que las predicciones no te jueguen una mala pasada, esta dinámica es ideal para correos electrónicos rápidos.

Y por supuesto, si no te agrada contar con esta dinámica podrás deshabilitarla desde la configuración de la aplicación. Esta nueva función de Outlook para iOS y Android debería implementarse a partir de noviembre, según registra el equipo de Microsoft.

Esta no es la única novedad que Microsoft ha pensado para la app móvil de Outlook en pro de la productividad. Recordemos que hace unos meses sumó capacidades por voz a su app para iOS.