Google facilita usar Hojas de Cálculo desde dispositivos con pantallas pequeñas

Google está actualizando la interfaz de Hojas de Cálculo para que sea más fácil de usar desde dispositivos móviles.

La idea es que se aproveche mejor la pantalla del móvil y que el usuario no tenga que complicarse para acceder a sus funciones. Así que la app cuenta con un nuevo diseño que facilitará buscar y encontrar las opciones que necesitamos cuando trabajamos con hojas de cálculo desde el móvil.

Ahora es más fácil usar Google Sheets desde el móvil

Uno de los cambios que realiza Google con esta actualización es que las funciones populares siempre se encuentren a la vista, y que el usuario no tenga que complicarse con menús ocultos. Y para conseguir este resultado, algunas funciones de las Hojas de Cálculo se reorganización para que estén más accesibles, tal como ves en la imagen.

Por otro lado, el equipo de Google prescinde de las descripciones de los menús y suma iconos que son más fáciles de identificar, así que será más fácil acceder a las características populares. Un cambio que encontrarás en todos los menú de la aplicación, y que se agradece si se está usando la app de Google desde móviles con pantallas pequeñas.

Pero no te preocupes, que no ha desaparecido ninguna función de Google Sheets. Simplemente el nuevo diseño realiza algunos cambios para que todas las funciones principales siempre estén en pantalla, y no te compliques con demasiadas opciones.

No necesitarás activar ninguna configuración para que se implemente esta actualización en tu cuenta. Google irá extendiendo este nuevo diseño a todos los usuarios de forma gradual durante las próximas semanas. Un cambio que estará disponible tanto para usuarios de Google Workspace como G Suite Basic y Business.

Y por supuesto, también se implementará esta actualización de las Hojas de Cálculo en las cuentas personales.