Así es la nueva Raspberry Pi Zero 2 W

No cabe duda de las enormes posibilidades que permiten las Raspberry, las cuales se han ido incrementando conforme han ido llegando nuevos modelos al mercado, ofreciendo mejor rendimiento y nuevas prestaciones que permitan nuevas posibilidades.

A este respecto, la Fundación Raspberry Pi acaba de lanzar al mercado la nueva Raspberry Pi Zero 2 W, sucesora de la Raspberry Pi Zero W lanzada en el año 2017, como ya comentamos, manteniendo el mismo factor de forma y la misma distribución de los conectores con respecto a la la Raspberry Pi Zero W.



Para refrescar un poco la memoria, la Raspberry Pi Zero W del 2017 fue la evolución de la Raspberry Pi Zero original lanzada en el año 2015, integrando conectividad WiFi y Bñuetooth de serie, aumentando las posibilidades de desarrollo de proyectos.

La nueva Raspberry Pi Zero 2 W es, acorde a la Fundación Raspberry Pi, hasta cinco veces más rápida que la Raspberry Pi Zero original, la que lanzaron en el año 2015, como hemos mencionado antes.

Este hardware dispone de un procesador ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos de 64 bits con frecuencia de reloj de 1 GHz y 512MB de memoria SDRAM. Además dispone de WiFi 2,4 GHz y Bluetooh 4.2 (BLE) como opciones de conectividad inalámbrica, además de un puerto mini HDMI, slot microSD, conector CSI-2 para cámaras, así como conector microUSB OTG y conector de carga microUSB.

El adaptador de energía es compatible con cualquier otra Raspberry Pi con puerto microUSB.

Para la Fundación Raspberry Pi:

Raspberry Pi Zero 2 W es perfecto para una variedad de aplicaciones domésticas inteligentes y otros proyectos de IoT. Desde cámaras de seguridad hasta parlantes Bluetooth, la Zero 2 W tiene un factor de forma diminuto y una potencia impresionante que la convierten en una computadora ideal para sus proyectos.

Los interesados ya pueden adquirir el nuevo modelo al precio de 16,50 euros, considerando además que este modelo se encontrará en producción hasta, de entrada, el año 2028. Con ello, los interesados pueden actualizar sus actuales proyectos o bien generar otros nuevos proyectos.

Más información: Raspberry Pi