AGM Glory, el móvil que resiste a temperaturas de -27 grados, con cámara infrarroja y térmica

Los móviles resistentes han dejado de ser ladrillos con cámaras malas y alguna que otra herramienta de poco uso. Con el tiempo se han ido haciendo más sofisticados, y hoy os lo demuestro con el lanzamiento del AGM Glory y su versión Pro.

Es el nuevo móvil de AGM, y para resumirlo antes de poner el vídeo (que vale la pena), os cuento lo que más me ha impresionado:

– Su resistencia a las bajas temperaturas. -27 grados se dice pronto… pero sí, tiene una batería de 6200 mAh resistente a temperaturas dignas del polo norte. Glory funciona con potencia de un día por debajo de -27 ° C, 10 horas de potencia por debajo de -30 ℃ y 1 hora de potencia por debajo de -40 ℃.

– Su cámara de imágenes térmicas (a 5 metros muestra las zonas con diferentes colores en función de su temperatura) y su cámara de infrarrojos para visión nocturna. Podéis ver un ejemplo que hice en Instagram, aquí.

– Su láser para medir distancias de hasta 40 metros.

Esto es lo más impresionante (para mí) de este móvil rugerizado (como se suelen llamar). Os dejo el vídeo y luego sigo:

Estamos hablando de un móvil con procesador Qualcomm Snapdragon 480, 8 Gigas de RAM, 256 de almacenamiento, android 11, cámara principal Sony 48MP, resistencia IP68, IP69K y MIL-STD-810H, altavoz enorme de de 3.5w, cancelación de ruido de micrófono dual, carga inalámbrica disponible y NFC, todo un monstruo.

La versión Pro, tal y como comento en el vídeo, tiene un precio de 709 euros, mientras que la versión sin cámara térmica cuesta 443 euros. Hay una versión SE de 354 euros, tal y como se ve en la imagen superior.

El lanzamiento se realizará durante el día de hoy, 28 de octubre de 2021, cuando estará disponible en agmmobile.com

Mi experiencia personal con el AGM Glory

Llevo usándolo a diario desde hace más de una semana, y el tener un móvil que sabes que no se romperá si se cae, es muy útil para ir en bicicleta, hacer senderismo o meterse en cuevas, como hice recientemente.

Para quien practica deporte de aventura, está claro que es toda una ventaja, ya que puede sumergirse (hace vídeos y fotos submarinas sin problemas), pero para quien decide «perderse» por el bosque, la cámara infrarroja y la térmica pueden ayudar bastante. Es un móvil con claro objetivo profesional, imagino a los ingenieros y profesionales de mantenimiento haciendo medidas, verificando fugas, comprobando zonas más calientes en regiones específicas o haciendo fotos en pozos completamente oscuros, pero también da bastante tranquilidad para los que nos escapamos a la montaña de vez en cuando.

Lógicamente, lo del aguante a -27 grados no he podido probarlo, pero sí lo metí en una bolsa con hielo durante una hora (de hecho llegó a casa con una bolsa para el tema) y no le pasó absolutamente nada.

No es mi primera experiencia con móviles resistentes, pero sí es la primera vez que pruebo tanto tiempo una cámara térmica y una de infrarrojos en un móvil. Ayer mismo verifiqué como mi cuerpo calienta un cojín, y conté cuántos segundos tarda en enfriarse de nuevo, una experiencia que dejó con la boca abierta a mi hija pequeña.

El modelo Pro no es para cualquier usuario. Tiene un precio muy superior al modelo normal solo por el tener cámara térmica, y el Glory, con todo lo demás, no llega a los 500 euros, un precio bastante asequible en este segmento.

En cuanto a la calidad de las fotos, las hice en condiciones de luz diversas, y el resultado, como podéis ver en este enlace, es bastante satisfactorio.

Un gran móvil, sin duda, pese a sus 360 gramos.