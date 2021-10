Solo puedes anunciar en Telegram si pagas 2 millones de euros por adelantado

Ayer anunciábamos que en Telegram ya era posible poner anuncios en grupos de más de 1.000 miembros, algo posible desde promote.telegram.org, la plataforma pensada para que sea sencillo crear un anuncio y divulgarlo entre su plataforma.

Para probarlo he decidido crear mi primer anuncio, para divulgar el canal de noticias de tecnología t.me/wwwhatsnew entre otros grupos. Esta ha sido mi experiencia.

1 – Entro en promote.telegram.org, me identifico como usuario de Telegram poniendo mi número de teléfono.

2 – Relleno mis datos personales y accedo al formulario de creación del anuncio.



En él pongo el CPM (lo que pagaría por cada mil impresiones) y el presupuesto que quiero dedicar al primer anuncio.

3 – Intento poner un presupuesto pero me pide añadir dinero en mi cuenta. Al hacerlo, me encuentro con que no puedo poner menos de 2 millones de euros.

Así es, indican que la plataforma de anuncios de Telegram está funcionando actualmente en modo de prueba, y que con el objetivo de «garantizar y mantener una alta calidad del contenido publicitario», se requiere un pago por adelantado mínimo de 2.000.000 € para lanzar anuncios en la plataforma de anuncios de Telegram. 2 millones de euros, sí, pero si no gastas 10 millones en un año, telegram retiene un millón:

Cuando se pagan los dos millones de euros, Telegram retiene 1.000.000 € como depósito y pone la suma restante a disposición del anunciante para gastarla en mostrar anuncios. Si el contrato se rescinde y el anunciante gastó menos de 10.000.000 de euros en anuncios dentro de los 12 meses anteriores, Telegram retiene el depósito de € 1,000,000.

Si se rescinde el contrato y el anunciante gastó más de 10.000.000 € en anuncios en los 12 meses anteriores, se devolverá el depósito de 1.000.000 euros.

Es decir, que la plataforma de Telegram ya está disponible, pero solo para los que estén dispuestos a pagar 10 millones de euros al año.

Con esto ya podemos imaginarnos el tipo de anuncios que veremos en los grupos de Telegram.