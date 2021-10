Pasar chats de WhatsApp desde iOS a Android estará disponible en los nuevos móviles con Android 12

La transferencia de chats de WhatsApp desde iPhone a Android se estrenó con los nuevos nuevos Samsung Galaxy, pero ahora Google está extendiendo esta dinámica a otros móviles.

No solo se extiende a todos los Pixel, sino que esta dinámica también estará disponible en los nuevos móviles con Android 12.

Trabajamos en estrecha colaboración con el equipo de WhatsApp para crear un nuevo conjunto de capacidades, todas diseñadas para facilitar el cambio de iPhone a Android y llevar su historial de WhatsApp con usted.

Y por supuesto, también han trabajado en conjunto para que la dinámica sea simple y cualquier usuario pueda iniciar la transferencia de su contenido de WhatsApp sin problemas.

Cómo pasar los chats de WhatsApp desde iOS a Android

La dinámica que promete el equipo de Google es muy simple, y solo necesitarás un cable USB-C a Lightning. Recuerda que este proceso solo será posible durante el proceso de configuración de tu nuevo móvil Android. Cuando el Asistente de Android te pregunte si deseas transferir datos desde un iPhone, tendrás que usar el cable para conectar ambos dispositivos.

Luego, solo tendrás que seguir las instrucciones del Asistente. Por ejemplo, te pedirá que escanees el código QR con tu iPhone para abrir tu cuenta de WhatsApp e iniciar el proceso de transferencia. ¿Qué transferirá de tu WhatsApp? Todo el contenido… chats, vídeos, audio, fotos, archivos, mensajes de voz. Todo pasará desde tu iPhone a tu nuevo móvil Android usando esta dinámica

Y no, no te preocupes, no te quedará ningún mensaje perdido en tu iPhone, ya que se aseguraran que no se reciba ningún mensaje nuevo durante la transferencia. Y sí, también aseguran que tu contenido estará protegido durante la transferencia.

Por supuesto, el tiempo que demorará el proceso dependerá de tus chats e historial de WhatsApp.