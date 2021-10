La tienda de Windows 11 disponible desde Windows 10

Personalmente ya he probado Windows 11, y la verdad es que ni trabajaré más rápido con él, ni seré más productivo, ni ofrece un entorno que haga el trabajo mucho más agradable. Es una actualización interesante, en diseño y en seguridad. Es más práctico en muchos sentidos, pero hasta que no integren las apps android para todos, no deja de ser una curiosidad, más que una revolución.

Windows 11 tiene muchos elementos interesantes (no fundamentales), y uno de ellos es su tienda de aplicaciones, tienda que, por lo visto, podrá ejecutarse también desde Windows 10.

Microsoft está a punto de lanzar la nueva Microsoft Store de Windows 11 para usuarios de Windows 10, solo para los testers. La podremos ver en la próxima actualización de Windows 10 de noviembre de 2021.

La tienda actualizada que veremos en Windows 10 es la misma que ya hay en Windows 11, con un mayor acceso a las aplicaciones win32, un diseño más moderno y todas las aplicaciones nuevas que se han ido presentando. También estará integrada con tiendas de terceros, como Epic Games Store.

Entre las nuevas apps tendremos a Discord, Zoom, VLC, TeamViewer y Visual Studio Code, así como cualquier navegador, incluyendo Opera y Yandex Browser.

Si queréis recibir esta nueva tienda en Windows 10, hay que pertenecer al grupo de usuarios Preview Insider y esperar unas pocas semanas para que en la próxima actualización tengas la tienda disponible.

Sobre la actualización a Windows 11, recomiendo esperar. Actualmente solo los equipos de última generación son compatibles, aunque hay trucos para instalarlo en ordenadores antiguos. El problema de hacerlo es que el resultado puede ser inestable, por lo que si no hay algo de Windows 11 que os resulte imprescindible, esperad pacientemente.