Google Stadia te permite probar los juegos por 30 minutos

Google Stadia está sumando una nueva función para atraer a los jugadores a la plataforma.

Si bien Stadia ha implementando algunas características que potencian la plataforma, esta nueva función es una invitación para los usuarios indecisos.

Google Stadia ofrece pruebas gratuitas de los juegos

Hasta ahora para ver y probar los juegos que ofrece Stadia es necesario contar con una suscripción. Y si bien Google se ha esforzado por ofrecer un catálogo interesante para su plataforma de juegos, no garantiza que encontremos títulos que nos llamen la atención.

Y aunque Google ya ofrece una prueba gratuita de hasta un mes de prueba a Stadia Pro, no siempre estará disponible. Y además, no sirve para mantener el interés de aquellos que están interesados en un juego, pero no quieren arriesgarse a comprarlo.

Para no perder esos segundos de interés del usuario, Stadia está sumando las pruebas gratuitas. Sí, sin necesidad de suscripción, los usuarios podrán contar con 30 minutos para probar la dinámica de determinados juegos.

Por el momento, esta dinámica solo está disponible con el juego Hello Engineer, tal como mencionan en 9to5Google. Stadia te da unos 30 minutos para que pruebes el juego y decidas si quieres comprarlo. Pero cuidado, desde el momento que aceptas esta prueba gratuita, el tiempo corre y verás cómo el temporalizador marca el tiempo restante aunque no hayas iniciado el juego.

Para acceder a esta opción no te salvarás de loguearte con tu cuenta de Google, pasar por varias pantallas para dar todos los permisos de acceso, y luego esperar a que cargue el juego. Si al final de la prueba decides comprarlo, verás que Google Stadia ha guardado tu progreso durante la prueba gratuita, así que no tendrás que comenzar desde cero. Habrá que ver si Google implementa esta nueva función en más juegos en breve, o si solo forma parte de una prueba.