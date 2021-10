Cómo pedir a Google que borre fotos de menores de edad de su buscador

En Google Imágenes hay miles de millones de fotos extraídas de todas las páginas web imaginables, y eso incluye blogs personales y diarios con fotos familiares.

En algunas ocasiones podemos encontrar fotos de nuestros hijos allí, usando palabras clave con su nombre, o con las que describen lo que estaban haciendo cuando se publicó la foto en Internet (posiblemente hace varios años).

El caso es que ahora hay una forma de pedir a Google que borre esas fotos, y estos son los pasos que hay que realizar:

1 – Hay que ir a la página correspondiente de Centro de Asistencia de Google. Para ello. accede a este enlace (click aquí). Allí indican que Google retira las imágenes no explícitas de menores de 18 años, eliminando el contenido de los resultados de búsqueda. Puede pedirlo tanto el menor como sus padres o tutores.

2 – Desde allí, hay que rellenar este formulario (click aquí). En él indicaremos si ya hemos hablado con el responsable de la página que guarda la foto.

3 – Seleccionar la opción «Imágenes de una persona menor de 18 años actualmente»

4 – Ahora tenemos que indicar el nombre completo del menor que aparece en las imágenes, nuestro nombre (si actuamos en nombre del menor), la relación que tenemos con el menor, la edad actual del menor, el país de residencia y las urls de las imágenes que queremos que sean eliminadas. También ayuda si ponemos las urls de las páginas que colgaron la foto originalmente.

Es importante tener en cuenta que esto solo sirve para imágenes que aún están publicadas en alguna página wbe. Si ya habéis conseguido eliminar la página original, solo tenemos que esperar a que el bot de Google se de cuenta y deje de rastrearla. En caso de querer agilizar ese proceso, podéis en este otro formulario (click aquí), dedicado a la solicitud de retirada de contenido obsoleto.

Lo que no se podrá eliminar

– No se eliminará el contenido que tenga interés público o periodístico.

– No se podrá eliminar el contenido de la página original que publicó la foto. Google no tiene responsabilidad sobre la web original, solo sobre el buscador, por lo que la fotografía desaparecerá del buscador, no de Internet.

Todas las solicitudes pasan por moderadores, y la comunicación se realizará usando el email que informemos en el formulario de solicitud.