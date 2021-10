De la misma forma que hemos hablado de varias cámaras de seguridad en los últimos meses, los kits completos de seguridad también han pasado por aquí, kits con sensores de movimiento, detectores de puerta abierta y otros elementos que mantienen una casa segura.

Hoy os cuento mi experiencia con el kit de Yale, un kit compuesto por un teclado para activar y desactivar la alarma, un sensor de movimiento capaz de diferenciar personas de mascotas, un sistema de detección de puertas y ventanas abiertas y un hub para gestionarlo todo.

El kit es el que veis en la imagen superior, con un diseño discreto y elegante. Cada componente está fabricado con buenos materiales, se nota por el peso y los acabados, y el hub se conecta sin ningún tipo de problema a la red local del local o casa.

El primer paso es la instalación, y para ello hay que seguir los siguientes pasos:

– Conectar el hub a la red local con el cable de red al router. Después ponemos el interruptor en ON y por último lo conectamos a la corriente eléctrica.

– Encendemos cada uno de los dispositivos, quitando el plástico de protección de batería de cada uno.

– Instalamos la app de Yale en el móvil (android o iOS), y creamos una cuenta.

– Añadimos los dispositivos pulsando durante un segundo el botón existente en cada uno. En ese momento oíremos un PIP desde el hub, indicando que la conexión es correcta. En caso de no ver los dispositivos en la app, cerradla y abridla de nuevo, porque la función de «detectando dispositivo» a veces se queda ejecutando cuando en realidad ya está vinculado.

Una vez instalado, podemos verificar el funcionamiento de cada componente, algo que debe hacerse abriendo y cerrando la puerta o pasando por delante del sensor. Si la alarma está activada, sonará un ruido enorme desde el hub, y aunque se desenchufe, seguirá sonando, ya que cuenta con batería interna.

Por supuesto, cada evento detectado se envía a la app del móvil en forma de notificación, aunque el kit no tiene cámara de seguridad para verificar qué es lo que ha podido ocurrir.

Lo que me ha gustado

Es un kit muy sencillo de usar, y hay muchas buenas cualidades que vale la pena destacar:

– El diseño es elegante y discreto.

– La alarma es fuerte y potente.

– La activación y desactivación de la alarma es muy intuitiva, tanto desde el teclado como desde el móvil. Desde el teclado simplemente tenemos que pulsar en el bloqueo o desbloqueo y el PIN que hayamos definido durante el registro.

– Se puede ir ampliando con más componentes de la tienda de Tale (más sensores, llaveros, etc.)

– Es compatible con Alexa y Google para poder activarla o desactivarla con la voz.

– Se integra con las luces Philips Hue para que se enciendan y apaguen cuando suene la alarma.

Lo que no me ha gustado

– El hub solo funciona con cable de red, no con WiFi, lo que limita su posición y ocupa un espacio del router.

– La instalación desde la app requiere abrirla y cerrarla varias veces y realizar muchos pasos en un orden muy específico. No es una instalación muy intuitiva, siendo necesario seguir con mucho detalle las instrucciones del libro que viene en la caja y de la app. Por otro lado, en la app no funciona muy bien la detección de dispositivos de forma inteligente (los detecta, pero no los muestra a la primera).

Conclusiones

Un kit no muy caro, de 269 euros, bastante completo, pero hay que recordar que no cuenta con cámara de seguridad, por lo que si se detecta movimiento o puerta abierta, no tendremos cómo saber lo que está ocurriendo. Tampoco realiza llamadas automáticas a los cuerpos de seguridad, eso es algo que depende del usuario, por lo que si os pilla en un avión sin cobertura, solo podréis actuar cuando veáis la notificación correspondiente.

Pueden enviarse las notificaciones a varios usuarios, por lo que lo recomendable es poder configurar los avisos a varias personas para que se pueda actuar rápidamente en caso de una intrusión.

Podéis conocerlo mejor en este enlace.