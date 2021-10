Clubhouse permitirá fijar un enlace al inicio de cada sala

Durante el último año, Clubhouse se ha posicionado como una plataforma importante para la generación de conversaciones temáticas, albergando diversos “clubes” que con el tiempo han logrado consolidar sus comunidades.

Potenciando la dinámica existente, la plataforma anunció una nueva y útil función que se integrará a sus aplicaciones durante los próximos días: la posibilidad de fijar un enlace al inicio de una sala de conversación.

Cómo compartir enlaces en una sala de Clubhouse

La dinámica no puede ser más sencilla. Los moderadores de una sala en Clubhouse podrán compartir enlaces externos, fijándolos en la parte superior del espacio de conversación.

Esta función se extenderá a la totalidad de usuarios de la plataforma. La capacidad de agregar, editar o eliminar un enlace fijado puede ser asumida por cualquier moderador de una sala, sin discriminar por el número de seguidores que tenga u otro parámetro.

Las posibilidades de aprovechamiento de esta herramienta son casi infinitas, quedando sujetas principalmente a las necesidades y la creatividad de los creadores de contenidos. Pueden compartirse enlaces a redes sociales, a plataformas de encuestas, blogs o portales de noticias, material audiovisual complementario disponible en YouTube o un podcast, e incluso, plataformas de micromecenazgo como Patreon o similares.

Sobre esta opción aplican algunas restricciones, pero no se han explicitado correctamente. Esta característica fue presentada en una conferencia de The Verge, donde el CEO de Clubhouse, Paul Davidson, sugirió que los enlaces a plataformas como OnlyFans, por citar un ejemplo, no serían admitidos al cruzarse con los términos de la plataforma, que prohíben el contenido pornográfico.

Junto con el comunicado que oficializa este anuncio, en el blog oficial de Clubhouse es posible encontrar también un vídeo demostrativo que, tal como la imagen que acompaña este artículo, señala en concreto cómo lucirá esta función, que llegará a las apps para iOS y Android de este servicio muy pronto, el 27 de octubre.

Si participas en Clubhouse, formando parte de dinámicas de interacción en las que se intercambian enlaces, ya no será necesario dictarlos en la conversación o acudir a métodos más engorrosos. Tal como en muchas otras plataformas sociales, un simple enlace puede hacer algunas cosas más fáciles.