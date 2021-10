La lista de estrenos en Netflix para noviembre de 2021

La cartelera de Netflix para el mes de noviembre está llegando bastante cargada de contenido para todos los gustos. Y no es para menos, pues dejando atrás los títulos de Halloween y todo lo demás, ya es hora de ir abriendo el paso para las entregas con temáticas navideñas.

Pero para no extendernos mucho, a continuación y como cada mes, podrás ver la lista con las series, películas y documentales que serán lanzados en Netflix en noviembre. Sumado a esto, verás la fecha de estreno y los tráilers de las mejores producciones.

Series que serán estrenadas en Netflix en noviembre de 2021

– Narcos: México – Temporada 3 (5/11/2021)



Películas que serán estrenadas en Netflix en noviembre de 2021

– Big Mouth: Temporada 5 (5/11/2021)– Arcane (6/11/2021)– Gentefied: Temporada 2 (10/11/2021)– Kuroko no Basket: Último juego (15/11/2021)– La reina del flow: Temporada 2 (17/11/2021)– Keeping Up with the Kardashians: Temporada 7 (17/11/2021)– Keeping Up with the Kardashians: Temporada 8 (17/11/2021)– Cowboy Bebop (19/11/2021)– Amos del Universo: Revelación – Parte 2 (23/11/2021)– Selling Sunset: Temporada 4 (24/11/2021)– Una historia real (24/11/2021)– F is for Family: Temporada 5 (25/11/2021)– Super Crooks (25/11/2021)

– La chica en la telaraña (1/11/2021)



Documentales que serán estrenados en Netflix en noviembre de 2021

– Transformers (1/11/2021)– Transformers: El último caballero (1/11/2021)– Transformers: El lado oscuro de la luna (1/11/2021)– Transformers: La venganza de los caídos (1/11/2021)– Más dura será la caída (3/11/2021)– ¡Qué duro es el amor! (5/11/2021)– Claroscuro (10/11/2021)– 7 prisioneros (11/11/2021)– Alerta roja (12/11/2021)– Goosebumps 2: Haunted Halloween (15/11/2021)– Trolls (16/11/2021)– Buenos vecinos 2 (16/11/2021)– Los Croods (16/11/2021)– Johnny Test y el pastel de carne perfecto (16/11/2021)– StoryBots: Laugh, Learn, Sing (16/11/2021)– Madagascar (16/11/2021)– Earwig y la bruja (18/11/2021)– Perros en el espacio (18/11/2021)– tick, tick…BOOM! (19/11/2021)– Transformers: La era de la extinción (20/11/2021)– Las leyes de la frontera (22/11/2021)– El banquete festivo de Waffles y Mochi (23/11/2021)– Herida (24/11/2021)– Érase una vez: Anastasia (27/11/2021)

– Campo confidencial: Los nazis secretos de EE. UU. (2/11/2021)

– Cazar asesinos (4/11/2021)

– Una película de policías (5/11/2021)

– Rey Tigre: La historia de Doc Antle (17/11/2021)

– Carlos Ballarta: Falso profeta (18/11/2021)



Series y películas navideñas que serán estrenadas en Netflix en noviembre de 2021

– La mente, en pocas palabras: Temporada 2 (19/11/2021)– Duda razonable: Historia de dos secuestros – Miniserie (23/11/2021)– Sogno Azzurro: El camino hacia Wembley (24/11/2021)

– La familia Claus (1/11/2021)

– La decisión más difícil (1/11/2021)

– La fiesta de las salchichas (1/11/2021)

– Papá en Noel (6/11/2021)

– 12 horas para sobrevivir: El año de la elección (16/11/2021)

– A dos metros de ti (20/11/2021 )

– Rocketman (21/11/2021)

– El chico que salvó la Navidad (24/11/2021)



– Un castillo por Navidad (26/11/2021)