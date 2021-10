Nest Cam con cable, probando la segunda generación de las cámaras de Google

Cámaras de seguridad hay de todo tipo, de hecho hemos probado más de 30 en los últimos años. Hoy os voy a hablar de la Nest Cam, de la segunda generación de una cámara de seguridad de Google, de la familia Nest, que llama la atención por su diseño e inteligencia.

Es muy fácil de instalar, solo hay que abrir la aplicación Google Home y poner «nuevo dispositivo». Se activa el bluetooth, la localiza y comienza el paso a paso.

Importante: el papelito que cubre la lente es el código QR necesario para la instalación. No lo arranquéis y lo lancéis a la basura, despegadlo con cuidado y pegadlo en el manual de guía rápida (que son dos hojas, por cierto).

Os dejo con el vídeo de la instalación para que veas que no tiene secretos:



Lo que me ha gustado



No estamos hablando de una cámara 4K con control remoto 360 grados, como algunas que ya hemos visto en la categoría de Cámaras de seguridad, y sí de una cámara para interiores que cuenta con un sistema inteligente para detectar cuando estamos en casa y cuando no, de forma que se activa sola. hablamos de una cámara de 100 euros que destaca por los siguientes puntos:

– Alertas inteligentes integradas en el teléfono, capaces de diferenciar personas, vehículos y animales. Cuando nota que salimos de casa (lo ve gracias a la localización del móvil), comienza a trabajar. Es posible poner al resto de la familia en el tema, para que detecte cuando TODOS han salido de casa.

– Calidad de vídeo HDR 1080p con 3 horas de historial de vídeo gratis. No requiere tarjeta SD, por lo que no tenemos que preocuparnos de ese tema. En el plan de pago podemos tener muchas más horas, así como otras funcionalidades que podéis ver durante la instalación (en el vídeo superior).

– Diseño perfecto que combina con el ambiente de la casa, no parece una cámara de seguridad, es discreta y bonita.

– Integración con la cuenta de Google, con vídeo cifrado y posibilidad de tener verificación en dos pasos. Por supuesto, se integra con el asistente de Google, y es capaz de crear una red Nest con otros dispositivos de la familia, para mayor integración (esto no lo he podido probar al no tener otros Nest disponibles).

– Habla y escucha, y tanto el micrófono como el altavoz es muy discreto (volvemos al tema de su excelente diseño).

Lo que no me ha gustado

Por otro lado, reconozco que por 100 euros he visto cámaras que cuentan con mejor hardware. La Nest Cam no tiene una excelente visión nocturna, aunque sí es suficiente para la mayoría de los ambientes en interiores. Tampoco puede moverse remotamente, algo que otras sí pueden hacer desde el software del móvil.

Podéis encontrarla en este enlace por un precio de 99 euros en la tienda de España.