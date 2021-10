Among Us llegará a PlayStation y Xbox en Diciembre

Durante la pandemia un juego acaparó todas las miradas. Among Us pasó de ser un gran desconocido a estar en boca de todos, aunque la fiebre duró pocos meses.

Familiares y amigos se juntaban virtualmente para jugar a cazar al impostor, mientras el equipo de desarrollo corría para actualizar sus servidores y poder atender a tanta gente inesperada.

Los meses pasan y el mundo ahora está con otras en mente, pero eso no ha parado los planes de Among Us, que anuncian la llegada a Xbox y PlayStation el 14 de diciembre. También se lanzará en Xbox Game Pass el mismo día y estará disponible en las consolas Xbox One, Xbox Series S / X, PS4 y PS5.

El lanzamiento en PS ya se anunció hace meses, y las características no decepcionan. Tendremos así modo multijugador en línea en dispositivos móviles, PC y ahora consolas.

La única diferencia entre las dos versiones de consola es que los jugadores de PlayStation tendrán acceso a extras exclusivos con temática de Ratchet y Clank. Hay una piel y un sombrero para que el personaje se parezca a Ratchet y una mascota que se parezca a Clank.

Among Us fue el juego móvil más descargado de 2020, y la empresa responsable, Innersloth, ha estado mejorando gradualmente el juego durante todo año pasado, con un modo de escondite, extras y un quinto mapa a principios de este año.

Las ediciones físicas del juego también llegarán a Europa el 14 de diciembre, con un lanzamiento en Estados Unidos en enero.