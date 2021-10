Twitch prueba un botón para retroceder transmisiones en directo

Twitch es una de las plataformas que más usan en la actualidad los streamers, creadores de contenido en directo. En aquel sitio todo el contenido tiene su base en las transmisiones en vivo. Incluso el material que se encuentra grabado, previamente fue emitido por la misma vía.

Dentro de esta dinámica, quienes consumen contenidos a través de esta plataforma, no cuentan con la posibilidad de retroceder una transmisión si llegaron tarde o si quieren repetir un momento en particular. Pronto esto podría encontrar una solución, pues Twitch anunció futuras pruebas de una función para volver atrás un par de minutos durante una emisión.

Nuevas herramientas podrían llegar al reproductor de Twitch

A través de su cuenta en UserVoice, servicio utilizado para obtener retroalimentación de sus usuarios, la plataforma social de streaming de Amazon consultó sobre la eventual implementación de esta función, junto a otras dos más en su reproductor.

En cuanto al “botón de rebobinado” que Twitch contempla incluir en su reproductor, este permitiría volver atrás dos minutos en la transmisión que se está viendo. Fuera de ser útil para repeticiones sencillas, pensando en los casos señalados al comienzo de esta nota, también se contempla que esta herramienta permita volver a reproducir los contenidos en velocidades diferentes, tal como se puede hacer actualmente con el reproductor de grabaciones en VOD (vídeo bajo demanda) de Twitch.

Como es sabido, el eje de Twitch es el contenido en directo y por lo mismo, el foco de lo que ocurre en tiempo real no se perderá de vista. Durante la reproducción de una repetición, se habilitará una ventana Picture-in-Picture que continuará mostrando sobre la sección del chat el vídeo en vivo.

Esta función, en caso de implementarse, no aplicaría sobre todas las emisiones. Resguardando las preferencias e intereses de los creadores de contenidos que no almacenan en su cuenta las grabaciones de sus transmisiones, aquellos streamers que no tengan habilitada la función de vídeos bajo demanda simplemente no contarán con esta herramienta en sus directos.

Estos detalles fueron precisados por un portavoz de la compañía al medio The Verge.

Además de la opción de retroceso, Twitch analiza la integración de otros dos botones a su reproductor: uno de recordatorios y otro para ver un tráiler. Mientras el primero servirá para configurar un aviso para ver la próxima transmisión del streamer visitado, el segundo mostraría el vídeo de presentación del canal en cuestión, en caso de encontrarse configurado.

Aunque de momento lo único concreto es la iniciativa de Twitch para realizar esta consulta, en el portal de retroalimentación de usuarios y también en redes sociales se puede apreciar una favorable acogida entre los creadores y sus audiencias. Las pruebas comenzarán de manera limitada, sólo con algunos usuarios, durante el próximo mes. Tras eso, sabremos si estos nuevos botones se materializarán como una función oficial o simplemente pasarán al recuerdo como una idea más.