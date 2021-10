Como hacer Instagram más divertido con las nuevas funciones que llegarán esta semana

A lo largo de esta semana irán llegando una serie de funciones de lo más interesante a Instagram, destacando la co-autoría de publicaciones, aunque también se permitirá realizar publicaciones desde navegadores web de escritorio, llegan nuevos efectos para Reels, y más.

En lo que respecta a la co-autoría de publicaciones, la nueva función llamada «Collabs» permitirá desde ahora que dos cuentas puedan compartir una misma publicación para el feed o para Reels, apareciendo de forma conjunta para los seguidores de cada usuario, manteniendo el mismo hilo de conversaciones, de visitas y los «me gusta» recibidos.



Una semana de lanzamientos casi a diario

Para realizar una colaboración tan sólo hay que dirigirse a la pantalla de etiquetado para añadir la segunda cuenta, cuyo usuario de la misma deberá aceptar la invitación para mantener la co-autoría.

Y mientras la co-autoría comienza a ser una realidad a partir de hoy, desde mañana miércoles, Instagram probará una manera de crear eventos de recaudación de fondos para las causas benéficas a través de las publicaciones

Y el jueves será el momento en el que los usuarios podrán crear publicaciones de vídeos a través de navegadores web de escritorio. Como sabemos, la experiencia de Instagram en el escritorio sigue bastante limitada con respecto a lo que se ofrece desde las aplicaciones móviles. Sin ir más lejos fue el pasado año cuando llegaron los mensajes directos. El lanzamiento de la posibilidad de crear publicaciones desde el escritorio llega después de meses de prueba de esta capacidad, iniciada a principios del presente año.

También este jueves llega dos nuevos efectos para Reels, el equivalente a TikTok de Instagram.

Por un lado llega Superbeat, para agregar efectos a un vídeo en función del ritmo de la música, mientras que también llegan letras dinámicas y en 3D para mostrar las letras de canciones a lo largo de su reproducción en el vídeo.

No cabe duda de que hay bastante competencia en el sector, donde tanto Snapchat como TikTok no paran de ofrecer nuevas características, por lo que desde Instagram se tienen que poner las pilas para no quedarse atrás.

Si bien lo más interesante es la co-autoría, lo más plausible es buscar la equiparación de las prestaciones de la versión web de escritorio con las que se ofrecen desde las aplicaciones móviles, quedando ya atrás la necesidad de hacer uso de interfaces de terceros para tener las mismas prestaciones en el escritorio.