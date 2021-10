3 problemas que tendrá que solucionar TikTok en 2022

Más allá de los típicos vídeos virales y entretenidos que vemos a diario en TikTok, hay diferentes problemas que se les han ido sumado a la plataforma de contenido digital.

Así pues, en el día de hoy no vamos a comentar los fallos internos, pues nos vamos a enfocar en esos retos que ya no son invisibles en TikTok y que pueden atentar con el éxito que ha tenido la aplicación.

Derechos de autor para coreografías virales

Tiene sentido que las personas que pasan horas y horas intentando crear una coreografía tendencia quieran que se les reconozca el trabajo hecho en la plataforma. Precisamente, gracias a estos vídeos artísticos, hechos en muchos casos por profesionales de coreografía, es que TikTok se mantiene viva y con un aumento de usuarios.

Por poner un ejemplo, en Estados Unidos no se aplican medidas de derechos de autor para tendencias en redes sociales. No obstante, existe un caso peculiar en la coreografía del #SavageDanceChallenge, hecho por Keara Wilson. En esta, se utilizó el sistema Labanotation, que está creado para que podamos registrar movimientos corporales a través de patrones y símbolos específicos que se usan en una pista musical. Gracias a esto, se le pudo reconocer la autoría a la tiktoker. Se sabe que esto puede implicar un proceso técnico bastante tedioso, pero los creadores de contenido lo demandan cada vez más.

Frenar los retos o challenges

A nivel de seguridad física, se trata de una situación que no se ha podido frenar en Facebook o Instagram, y mucho menos en TikTok. Tan solo basta con ver el ejemplo del reto de la caja para saber el peligro que existe al intentar completarlo. Y esto es solo una muestra pequeña, pues en los últimos meses se han vuelto tendencia diferentes desafíos que atentan contra la seguridad de las personas, sobretodo de los más jóvenes.

No estaría de más que la plataforma pudiera, a través de su algoritmo, frenar las publicaciones que tuvieran las etiquetas de algún challenge peligroso. Tal vez el baneo de cuentas no sea lo más apropiado, pero que el vídeo no se vuelva viral puede hacer que los creadores ya no se enfoquen en este tipo de contenido.

Que no se pueda subir fotos u otro contenido interactivo

El alma de TikTok se enfoca únicamente en los vídeos. Es aquí y exclusivamente aquí donde la aplicación puede generar contenido y dinero, pero lo cierto es que ya necesitamos otras opciones. Facebook e Instagram hacen lo suyo al permitirnos subir únicamente fotos si así lo deseamos, pero en TikTok tenemos que subir una foto dentro de un vídeo para que esta pueda ser publicada. Incluso Snapchat, que era la principal competencia de TikTok, tiene las herramientas necesarias para subir una foto.