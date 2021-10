Twitch da a conocer el alcance de su último problema de seguridad

Como ya os comentamos en su momento, Twitch, la popular plataforma de transmisiones en directo por Internet, a la cual se van sumando cada vez más youtubers en detrimento de la propia YouTube, sufrió una importante fuga de datos la pasada semana, donde además del código fuente de las apps de la plataforma, también se incluye datos relativos a los usuarios como el historial de pagos, las listas de comentarios, entre otros, en los más de 125 gigas de datos que además están circulando vía torrent.

Pues bien, se esperaba que la propia plataforma diera cuenta del alcance de la nueva filtración, dado que no es la primera vez que sufre problemas de seguridad, y así ha sido. La plataforma ha actualizado la web sobre su nuevo fallo de seguridad señalando que la filtración no ha afectado a las contraseñas de los usuarios (pese a ello no hay que bajar la guardia).



Añaden además que:

También estamos seguros de que no se accedió a los sistemas que almacenan las credenciales de inicio de sesión de Twitch, que están cifradas con bcrypt, ni tampoco a los números completos de las tarjetas de crédito ni a la información ACH / bancaria

Lo que sí ha llegado a afectar es al código fuente y datos de pago a creadores, afectando a una parte mínima de los mismos, siendo mínimo el impacto ocasionado en general a los usuarios.

Aún así, desde la compañía se sigue haciendo un seguimiento de los usuarios afectados por esta nueva brecha de seguridad.

En este punto, la publicación The Verge ha podido saber de fuentes cercanas que Twitch ofrece malas prácticas de seguridad hasta el punto de haber sufrido un ataque masivo en el año 2014, y otro problema de seguridad en 2017, el cual no fue reportado.

Ante este incidente, en la actualización de la web se señala que también están trabajando para asegurar más su servicio. Como sabemos, las plataformas digitales no están exentas de sufrir problemas de seguridad, como ya hemos ido viendo en muchas otras a lo largo del tiempo, otra cosa son las medidas y cultura que manejen en torno a la misma que permitan dar una respuesta rápida minimizando el impacto.

A este respecto, debemos recordar que ahora está en manos de Amazon, por lo que de entrada pueden contar con más recursos para reforzar sus medidas y evitar, en lo posible, problemas de seguridad en el futuro.

Más información: Twitch