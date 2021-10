Ahora los «perros robot» pueden portar armas

Estamos en tiempos de auge para la robótica. Aunque los desarrollos de esta área han sido una constante en las últimas décadas, el surgimiento de una nueva generación de robots de asistencia ha acercado más estas creaciones a la sociedad en general durante los últimos años.

Es inevitable citar como referencia a los perros robot de Boston Dynamics. Se puede percibir que en la industria se ha asumido el importante rol que estas tecnologías adquirirán en el futuro, pues hoy es posible encontrar hasta armas para implementar en estos dispositivos.

Armas para utilizar robots con fines militares

Retomando el ejemplo con Boston Dynamics, la compañía tras los célebres perros robot que han protagonizado más de un evento viral de la web ha expresado en más de una ocasión su postura estricta en contra del uso de armamento con sus máquinas.

En vista de que la citada empresa no es la única compañía con la capacidad de desarrollar esa clase de tecnología, era cosa de tiempo que apareciera alguna alternativa que desafiara esos principios. Y el momento llegó hace pocos días, de la mano de SWORD Defense, una empresa estadounidense que desarrolla armamento y equipamiento de defensa.

La compañía presentó SPUR, sigla en inglés de “rifle no tripulado de propósito especial”, pensando no sólo en los famosos robots cuadrúpedos, sino que en su potencial instalación en una variada serie de plataformas robóticas. Este instrumento bélico cuenta con un alcance efectivo de 1200 metros y cuenta con una cámara térmica con zoom óptico de 30x, entre otras cualidades.

La presentación de esta arma robótica fue instalada sobre un perro robot que nada tiene que ver con Boston Dynamics, a pesar del parecido. La maquinaria utilizada fue un Vision 60 desarrollado por la firma norteamericana Ghost Robotics. Sobre este punto, no se especificó si esta combinación responde a una casualidad del momento o bien, forma parte de una alianza que podría perdurar.

Este desarrollo fue dado a conocer hace pocos días en la edición 2021 de la conferencia anual de la Asociación del Ejército de los Estados Unidos, celebrada en Washington y presentada como una «exposición de poder terrestre y foro de desarrollo profesional».

En Estados Unidos, las leyes no ponen grandes obstáculos al desarrollo de esta clase de tecnologías. Por lo mismo, científicos y ciudadanos han manifestado su preocupación por el despliegue de armas robóticas. No obstante, sus creadores no han aclarado si este invento —que tiene aún pendiente su patente y ya está siendo probado por el ejército estadounidense— estará disponible comercialmente en el futuro.