Photon Ultra, 8 cosas que me han encantado de esta impresora 3D de resina, y 4 que no

En enero de 2022 estará disponible en el mercado la esperada Anycubic Photon ultra, la impresora 3D de resina que están vendiendo ya por unos 400 dólares en kickstarter, y que llevo probando desde hace unas semanas (sí, soy así de afortunado).

Como ya os comenté hace unos días, usa tecnología DLP, no es una pantalla LCD como en las impresoras de resina tradicionales, y eso hace que no haya fugas de luz, ya que los píxeles negros son realmente negros (como en una pantalla OLED), puesto que el espejo responsable por ese pixel simplemente apunta, se esconde.

Pero bueno, tecnicismos fuera, lo que importa es el resultado, no la teoría, y para ello he creado un vídeo mostrando algunas de las miniaturas que he podido hacer con esta impresora:

Lo voy a resumir con una lista de 8 cosas que me han encantado de esta impresora:

– Solo pesa 4 Kg, es muy portátil.

– Solo consume 12W, prácticamente nada.

– Puede hacer capas de resina de 0,01 mm. Es decir, que puedo imprimir un cráneo de un esqueleto de 3 mm de alto y verle los ojos, la nariz y los dientes a la perfección.

– La placa viene texturizada, de forma que prácticamente nunca se cayó la figura a la resina durante el proceso de impresión (menos una vez que probé con una potencia de UV muy baja).

– No usa pantalla LCD, por lo que los recambios son mucho más baratos.

– Aguanta con 20.000 horas de trabajo, diez veces más que la Mono X de la que también estoy enamorado.

– El programa que viene con ella es muy bueno calculando soportes.

– Cuesta menos de 400 euros en kickstarter (donde suele ser más barato que cuando sale al mercado).

Y 4 cosas que podrían mejorar:

– La superficie de impresión es pequeña, por lo que «solo» sirve para miniaturas y joyería que no pasen de 16 cm de alto. En realidad, al ser DLP, el tamaño siempre será un límite, por eso tengo la mono X para impresiones grandes y la Ultra para miniaturas.

– Es muy difícil de limpiar, por mucho cuidado que se tenga, siempre hay manchas de resina en la tapa.

– Aún no es compatible con lychee Slicer. El hecho de que sea DLP y de que aún no esté «oficialmente» en el mercado, hace que los programas tradicionales aún no sean la mejor idea, aunque sí he conseguido modificar el STL con ellos para llevarlos al programa propio de la Photon Ultra posteriormente.

– La pantalla táctil es muy pequeña para quien tiene dedos gordos.

Aún podéis encontrarla en kickstarter.com, donde llevan casi 2 millones de dólares acumulados durante esta campaña.