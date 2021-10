Cómo vender publicaciones de Instagram como NFT

Los NFT han tenido una buena acogida, particularmente en el terreno del arte digital. Estos tokens no fungibles funcionan como un certificado de propiedad y como una muestra de autenticidad de un activo virtual.

Con la ayuda de una nueva herramienta, es posible adaptar a este formato las publicaciones de Instagram, plataforma en la que creadores visuales y audiovisuales tienen una importante cabida, dado el flujo de público que tiene la red social, más las herramientas comerciales y de difusión con las que cuenta.

cocoNFT, un servicio que transforma publicaciones de Instagram en NFT

Comercializar publicaciones como NFT a estas alturas no es algo nuevo. Sin embargo, el acceso a este modelo demanda ciertos conocimientos técnicos que no están al alcance de cualquier usuario sin preparación específica en blockchain u otras materias relacionadas.

La propuesta de este servicio busca diferenciarse de la generalidad actual, centrándose en las personas que no manejan nociones sobre criptografía y que incluso, aún ni siquiera poseen criptomonedas u otro activo similar.

Para comenzar a utilizar cocoNFT es necesario crear una billetera de criptomonedas o conectar una existente, en caso de ya poseerla. Posteriormente, es necesario conectar la cuenta de Instagram que se quiere vincular al servicio, para escoger entre las publicaciones ya existentes cuáles se comercializarán como NFT. Tras completar esta dinámica, se generará un enlace para compartir —desde la biografía de la cuenta de Instagram, idealmente— con los potenciales compradores.

El precio de cada publicación lo define su autor y para verificar su autenticidad, al momento de generar el NFT su creador debe firmar un contrato digital. Las transacciones gestionadas a través de cocoNFT se realizan en la criptomoneda Ethereum.

Un punto atractivo de esta plataforma es que a pesar de no ser gratuita del todo, al menos no impone tarifas anticipadas para comenzar a generar NFTs. Fuera de los cargos que se puedan generar por concepto de procesamiento de pagos, cocoNFT posee un tarifario de comisiones que aplica sólo sobre las ventas concretadas. De esta forma, se elimina la restricción de la inversión inicial que imponen otras plataformas, desincentivando sobre todo a los proyectos artísticos emergentes, que aún no se encuentran bien posicionados comercialmente.

En medio de tiempos en los que la digitalización ha trascendido incluso hasta en el arte y sus posibilidades comerciales, con recursos como este es posible comenzar a explorar nuevos caminos sin poner mucho en riesgo, dadas las facilidades ofrecidas. Puedes conocer más sobre el funcionamiento de esta herramienta en coconft.com.