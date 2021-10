Twitter ya permite eliminar seguidores sin necesidad de bloquearlos

Twitter ya está extendiendo en la versión web la nueva función que permite moderar nuestra lista de seguidores.

Hasta el momento, no teníamos demasiadas opciones para evitar que un usuario nos siga sin tomar medidas extremas. Sin embargo, Twitter está sumando una nueva opción con su última actualización.

Nueva función de Twitter para modificar nuestra lista de seguidores

Para tener control sobre quiénes pueden seguirnos en Twitter tenemos que pasar nuestra cuenta a privada, o bloquear a aquellos que usuarios que no deseamos que sigan nuestros tweets. Y ahora se suma una tercera opción que no requiere de una acción extrema.

Twitter ya había anunciado esta función el mes pasado, pero ahora se está extendiendo a todos usuarios en su versión web. Tal como ves en la imagen de arriba, esta nueva función permite eliminar a los seguidores que aparecen en tu lista.

Así que solo tendrás que ir a tu Perfil de Twitter, elegir “Seguidores” y desplegar el menú de los tres puntitos. Además de las opciones para silenciar, bloquear y denunciar, encontrarás “Eliminar”. Cuando seleccionas esa opción, Twitter te mostrará un mensaje que dice “[este contacto] se eliminará de tus seguidores y no recibirá una notificación de Twitter. Puedes volver a seguirle en el futuro”.

Si estás de acuerdo, reafirma la acción con “Eliminar”. Una vez que completas estos pasos, verás un breve mensaje mencionando que ese usuario “ya no te sigue”. Si bien no se le informará al usuario que has realizado esta acción, y y ya no verás tus tweets en su timeline, no significa que estarán vedados para él.

Con solo ir a tu perfil podrá ver todos tus tweets. Y por supuesto, notará que les has quitado de tu lista de seguidores. Aún así, es una interesante opción para tener control sobre quiénes nos pueden seguir o no. No solo podemos aplicar esta función sobre aquellos que usan Twitter para spam o acoso, sino también para esas cuentas que hace tiempo ya no tienen actividad en la plataforma.

De esa manera, podremos contar con un grupo de seguidores que les interesa el contenido que compartimos o la interacción que generamos en la plataforma.