Edward Snowden opina sobre la CBDC, la Moneda Digital del Banco Central

Edward Snowden fue consultor de la NSA, famoso por denunciar acciones que han cambiado radicalmente su vida, poniéndose en el foco de todos los temas relacionados con la privacidad en el mundo.

HA llamado a la Moneda Digital del Banco Central (CBDC) una «moneda criptofascista» diseñada principalmente para negar a las personas la propiedad básica de su dinero.

Lo hace en Twitter, donde comenta que la CBDC pondrá al Estado en el centro de cada transacción, en desacuerdo con los principios y protocolos fundacionales de la moneda virtual.

El concepto de criptomoneda se desarrolló para ser una moneda descentralizada, libre del control de una sola autoridad. La idea era eliminar a las instituciones financieras, como los bancos, del proceso de negociación e inversión, y eso es algo que con la CBDC no se conseguiría.

El problema de las criptomonedas es la desconfianza entre el público general, ya que hay muchas dudas sobre su futuro debido a la ausencia de un activo subyacente o respaldo del gobierno. Es cierto que muchos gobiernos se están moviendo con cautela para darle el estatus de moneda de curso legal, pero son movimientos muy tímidos. Al crear la CBDC quieren aumentar la confianza al estar respaldada por una garantía soberana.

En palabras de Snowden:

El tweet tiene un enlace al documento de Snowden titulado «Tu dinero y tu vida«, donde opina que la CBDC será la representación del dólar digital.

Más bien, les diré lo que NO es una CBDC: NO es, como podría decirle Wikipedia, un dólar digital. Después de todo, la mayoría de los dólares ya son digitales, no existen como algo doblado en su billetera, sino como una entrada en la base de datos de un banco, fielmente solicitada y procesada bajo el cristal de su teléfono.