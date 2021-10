Instagram añadirá función para que los adolescentes descansen un poco

Durante las últimas semanas se han ido publicando informes y declaraciones que indican que el uso de Instagram puede ser tóxico para los menores de edad, principalmente para aquellos y aquellas que pueden ver su autoestima afectada por el tipo de contenido consumido (cuerpos tremendos, viajes impresionantes y demás fotos de revista).

Facebook ha ido tomando nota, y aunque muchos creen que hay interés de lucro al generar esta adicción, otros aplauden algunas de las iniciativas de la compañía en este sentido.

Ahora Instagram anuncia que introducirá nuevas medidas para alejar a los adolescentes del contenido dañino. Quieren que estos usuarios descansen un poco, según dice el vicepresidente de asuntos globales de Facebook, Nick Clegg.

Las declaraciones se realizaron en la CNN una semana después de que la denunciante Frances Haugen testificara ante el Congreso sobre un informe que demostraba el efecto negativo que podría tener esta red social en la salid mental de los adolescentes.

Cuento Instagram detecte que un adolescente está mirando el mismo contenido una y otra vez, un contenido que puede ser perjudicial para su salud, aparecerán avisos indicando que ya es hora de mirar otro contenido. Por otro lado se dará a los padres la posibilidad de controlar el tiempo y ofrecerá la función de «tomar un descanso», donde pedirá a los usuarios que dejan de lado Instagram por un momento.

De momento no hay plazos, no sabemos cuándo se implementará esta función, pero ya indican que se están probando, por lo que seguramente estamos hablando de semanas, no de meses.

Lo que está claro es que por mucho que haga Facebook, o por muchos mensajes que aparezcan, la responsabilidad sigue siendo de los tutores de los menores, quienes deben educar correctamente en este sentido y hacer lo que se ha hecho desde hace siglos, hablar sobre lo que se está viendo y discutir sobre el efecto que ese contenido genera en cada uno.