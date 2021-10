El test de resistencia a arañazos y fuego del iPhone 13 Pro Max, ¿tan robusto como parece?

El lanzamiento del iPhone 13 Pro y 13 Pro Max han traído consigo una gran polémica sobre si en verdad vale la pena cambiar el móvil por alguno de estos modelos. Y es algo lógico, pues está de más decir los puntos en los que se asemeja con los smartphones presentados por Apple en 2020.

Por esta razón, en el día de hoy traemos el vídeo con el test de resistencia al mayor de los hermanos, así sabremos si, al menos a nivel de diseño externo, es mejor que el iPhone 12 Pro Max. Estas son las pruebas realizadas por el especialista JerryRigEverything.

¿Qué tan resistente es el iPhone 13 Pro Max?

El test de arañazos del móvil empieza, como no puede ser de otra forma, con la pantalla. Apple ha decidido, al igual que en el iPhone 12 Pro Max, utilizar una pantalla super retina XDR con ProMotion y un escudo de cerámica que no presenta grandes rasguños tras deslizar la herramienta en el nivel 6 y 7. Aquí se evidencia que este material supone una mejoría interesante en comparación del vidrio templado normal de otros dispositivos.

A diferencia del modelo del 2020, los de Cupertino han traído el iPhone 13 Pro Max con una muesca más pequeña y la ranura de la bocina con micrófono un poco más hacia arriba, quedando esta última junto al marco del terminal; gracias a esto, desarmarlo será más fácil. Luego de esto, hace referencia a la protección de los laterales, la cual está hecha en acero inoxidable, que es un material más resistente que el aluminio.

Seguidamente hace lo propio al probar los botones ubicados en los costados del smartphone, llegando a concluir que el sonido de arañazo es diferente y refleja mayor protección. Tampoco ha dejado pasar el nivel de resistencia al agua, revelando que el móvil se había probado durante 30 minutos a 6 metros de profundidad, 4 veces más que la profundidad utilizada para probar otros teléfonos.

Por su parte, el acabado de clase A que tiene el vidrio trasero texturizado no solo tiene un aspecto elegante, pues también goza de buena protección junto a las lentes de la cámara. Tal y como lo menciona la compañía norteamericana en su página oficial, las cámaras cuentan con una cubierta del lente en cristal de zafiro, pero el propio especialista ha probado que a duras penas se le puede llamar zafiro, sumado a que no es puro por no contar con las propiedades protectoras… otra pega que se suma a las críticas con respecto a la poca innovación.

Por último, y quizás una de las partes más importantes del vídeo, es que al realizar la prueba de fuego por varios segundos (más de lo que usualmente suele hacer), el iPhone 13 Pro Max no sufrió daños de pantalla al no colocarse ningunos píxeles en negro. Por ejemplo, cuando hablamos del test de resistencia del Royole Flexplai, el primer smartphone plegable, se notaron los píxeles en negro tan solo 5 segundos después de colocar el fuego del mechero sobre el terminal.

Por último, se ha probado qué tan resistente es el tope de gama mientras se está doblando ambos lados. Por fortuna, y luego de aplicar bastante fuerza, el iPhone 13 Pro Max no ha sufrido ningún problema, lo que eleva aún más la protección del terminal. Sin embargo, ¿es todo esto suficiente para cambiar el iPhone 12 Pro Max u otro móvil por el 13 Pro Max?