Un error de Google está redirigiendo los enlaces AMP a su versión completa en iOS 15

Muchos sitios web, sobre todo portales de noticias, cuentan en paralelo con una versión AMP, que consisten en una “versión acelerada” de la misma, optimizada para su carga desde dispositivos móviles.

Con la llegada de iOS 15, los resultados de búsqueda de Google dejaron repentinamente de enlazar las versiones AMP de estos sitios. Se especuló inicialmente en torno a una eventual decisión de la compañía de comenzar a descontinuar este sistema, pero recientemente llegó una confirmación desde el buscador que señala que todo esto se debe a un error que debería ser corregido prontamente.

AMP dejó de funcionar en Google desde iOS 15 por un bug

iOS 15 se encuentra disponible desde el 20 de septiembre. Entre sus novedades, no había alusiones referentes a cambios con AMP. Mismo caso se presentó con Google, en ningún momento fue informada alguna medida relacionada.

El problema comenzó a ser reportado a través de distintas plataformas digitales y ante la falta de información contextual para la situación, comenzaron a circular diversos análisis y teorías.

Lo único que se sabía inicialmente es que sólo las búsquedas de Google ejecutadas desde iOS 15 estaban presentando esta anomalía con las redirecciones AMP. En versiones anteriores del sistema operativo, el problema no se presenta.

Entre las distintas posibilidades exploradas por los internautas, una opción que tomó fuerza dentro de la discusión fue la posible decisión de Google de quitarle terreno a esta tecnología gradualmente. Por ejemplo, Jeff Johnson, un desarrollador de iOS, se integró a la discusión señalando que tras hacer algunas pruebas, detectó que el buscador de Alphabet reaccionaba de aquella forma únicamente con las solicitudes del agente de usuario de Safari 15.0, correspondiente a la última versión de iOS.

Teorizando en torno a los posibles motivos de esta supuesta decisión, se apuntó a una estrategia relacionada con un nuevo modelo de negocios de Apple, puesto que la última versión del sistema operativo del iPhone sumó compatibilidad con extensiones para su navegador Safari, destacando entre las opciones de pago algunas opciones para saltarse las redirecciones AMP.

Si la aclaración hubiera tardado más, probablemente se habría dado la oportunidad de conocer más teorías, fundadas o no en aspectos técnicos. No obstante, una réplica aclaratoria llegó desde un empleado de Google, Danny Sullivan, que a través de su cuenta de Twitter, respondiendo a Johnson, confirmó que esto no es más que un bug: «Es un error específico de iOS 15 en el que estamos trabajando. Esperamos que se resuelva pronto», comentó.

Dentro del universo total de smartphones activos, se estima que los iPhones concentran una cuarta parte del mercado global. Por lo mismo, el tráfico proveniente desde iOS debería representar una fracción importante de las visitas móviles que un portal recibe.

Por lo mismo, quienes administren sitios web o gestionen campañas a través de aquel canal, probablemente encuentren anomalías en las métricas de tráfico de sus versiones AMP, dado este bug en iOS 15 que pronto debería desaparecer.