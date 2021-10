Microsoft explica cómo instalar Windows 11 en equipos sin TPM 2.0

Cuando se presentó Windows 11, Microsoft anunció todos los requisitos que se necesitaban en el equipo para contar con esta nueva versión del sistema operativo.

Sin embargo, también ha ofrecido algunos atajos para que los usuarios intenten instalar Windows 11 en equipos que no son compatibles. Ya hemos visto que Microsoft mencionó que permitirá que los usuarios lo instalen en aquellos equipos que no cumplen con los requisitos mínimos.

Si bien no lo recomienda ni aparecerá como una opción de forma oficial, Microsoft no impedirá que realicen la instalación de Windows 11 de forma manual mediante un archivo ISO. Y por supuesto, no garantiza que este método funcione.

Cómo instalar Windows 11 en equipos sin TPM 2.0

Y ahora se enfoca en otro de los requisitos de Windows 11: soporte TPM 2.0. El equipo de Microsoft explica cómo saltar la verificación de TPM 2.0 modificando el registro de Windows. Por supuesto, menciona que no es aconsejable y que puede representar algunos riesgos:

Pueden producirse problemas graves si modifica incorrectamente el registro mediante el Editor del registro o mediante otro método. Estos problemas pueden requerir que reinstale el sistema operativo. Microsoft no puede garantizar que estos problemas puedan resolverse. Modifique el registro bajo su propia responsabilidad.

Así que si consigues instalar Windows 11 saltándote este requisito puede que notes algunos problemas de funcionamiento, te quedes sin las futuras actualizaciones o parches de seguridad. Y otro detalle a tener en cuenta es que si bien puede que el soporte TPM 2.0 ya no sea un problema, sí es necesario contar con TPM 1.2.

Puedes leer las instrucciones completa del soporte de Windows para instalar Windows 11 en equipos sin TPM 2.0 en este enlace. Por otro lado, si no tienes ni idea si tu equipo cumple con los requisitos, recuerda que Microsoft tiene una herramienta que te permite verificar el hardware de tu PC. Solo necesitas descargarlo e instalarlo en tu equipo y en uno segundos te dirá si tu equipo cumple con los requisitos para instalar Windows 11.