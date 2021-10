Telegram celebra la llegada de 70 millones de usuarios nuevos ante la caída de WhatsApp

Mientras Facebook Inc. trata de salir al paso tanto de la prolongada caída que tuvo lugar este lunes, como también de acusaciones que señalan a la compañía de anteponer los beneficios económicos a la seguridad y bienestar de los usuarios, algunas de las plataformas de mensajería rivales a WhatsApp están celebrando la llegada de los nuevos usuarios a sus respectivos servicios.

La más beneficiada de todas ellas es, sin duda alguna, Telegram, cuyo CEO, Pavel Durov, da la bienvenida a los nuevos usuarios desde su canal en dicha plataforma, alabando las cualidades de Telegram frente a otras opciones conocidas, incluyendo el hecho de ser una plataforma independiente.



Recordemos que WhatsApp forma parte del conglomerado de aplicaciones de Facebook Inc, donde esta misma semana se cumplirá siete años desde el cierre de la operación de adquisición de esta plataforma de comunicación por un montante cercano a los 20.000 millones de dólares.

No es la primera vez que una caída de WhatsApp beneficia claramente a Telegram, pero resulta que este año también se suma el hecho de que la llegada de los nuevos términos y condiciones a WhatsApp y la forma de tratar de que sea aceptada por los usuarios también han levantado ampollas entre parte de la comunidad de usuarios de esta plataforma, que se llegó a levantar en pie de guerra, aunque fue en agosto cuando desde la plataforma de mensajería acordó finalmente hacerlo opcional, sin amenazas a quienes no quieran aceptar, salvo que no se puedan comunicar con las empresas.

Centrándonos en Telegram, la plataforma de mensajería dirigida por Pavel Durov celebra recibir 70 millones nuevos de usuarios. Fue a principios de año cuando la propia Telegram también celebró haber llegado al hito de los 500 millones de usuarios, a falta de conocer el número total de usuarios activos en la actualidad, aunque tarde o temprano, esta cifra se hará pública.

Respecto a la avalancha recibida, el CEO de la plataforma señala lo siguiente:

Estoy orgulloso de cómo nuestro equipo manejó el crecimiento sin precedentes porque Telegram continuó funcionando sin problemas para la gran mayoría de nuestros usuarios. Dicho esto, algunos usuarios en las Américas pueden haber experimentado una velocidad más lenta de lo habitual, ya que millones de usuarios de estos continentes se apresuraron a registrarse en Telegram al mismo tiempo.

Pero además de Telegram, la otra gran beneficiada de la situación es Signal, la plataforma favorita de Edward Snowden, que ha señalado haber conseguido «millones de nuevos usuarios», si bien la llegada de los mismos ha ocasionado problemas menores en la prestación de su servicio.

No cabe duda de que tanto Telegram como Signal, así como opciones mucho menos conocidas como Session, Bip Messenger, Threema o Safeswiss, entre otras opciones, han tratado de pescar nuevos usuarios al ver el río revuelto, aunque en este punto se desconoce si desde Facebook Inc harán todo lo necesario para evitar nuevas caídas en cada nueva actualización de sus sistemas que lleguen a realizar en el futuro.

