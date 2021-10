Según Netflix, estas son las series y películas más famosas de todos los tiempos en la plataforma

Una cosa es ver diferentes películas y series como tendencia en Netflix, y otra es que estas se mantengan siempre con un alto número de visualizaciones.

A priori, no es fácil ver cuáles son esos títulos que están en el pódium de mayores reproducciones, pero la misma plataforma nos lo ha puesto fácil al presentar el listado tomando dos criterios a consideración. Este es el top 10 de películas y series.

Las series y películas más populares de Netflix por número de cuentas

La primera característica de selección suma el total de cuentas que vieron por más de 2 minutos estas series o películas en los primeros 28 días de lanzamiento. He aquí ambos top:

Ranking de series

1-. Bridgerton, temporada 1: 82 millones.

2-. Lupin, parte 1: 76 millones.

3-. The Witcher, temporada 1: 76 millones.

4-. Sex/Life, temporada 1: 67 millones.

5-. Stranger Things 3: 67 millones.

6-. La casa de papel, parte 4: 65 millones.

7-. Tiger King, temporada 1: 64 millones.

8-. Gambito de dama: 62 millones.

9-. Sweet Tooth, temporada 1: 60 millones.

10-. Emily in Paris, temporada 1: 58 millones.

Ranking de películas

1-. Extraction: 99 millones.

2-. Bird Box: 89 millones.

3-. Spencer Confidential: 85 millones.

4-. 6 Underground: 83 millones.

5-. Murder Mistery: 83 millones.

6-. The Old Guard: 78 millones.

7-. Enola Holmes: 77 millones.

8-. Project Power: 75 millones.

9-. Army of the Dead: 75 millones.

10-. Fatherhood: 74 millones.

Las series y películas más populares de Netflix por número de minutos de reproducción

El segundo criterio para verificar las estadísticas se basa en la cantidad total de minutos de reproducción que obtuvieron dichas entregas en los 28 días posteriores a su estreno. Los ganadores son los siguientes

Ranking de series

1-. Bridgerton, temporada 1: 625 millones.

2-. La casa de papel, parte 4: 619 millones.

3-. Stranger Things 3: 582 millones.

4-. The Witcher, temporada 1: 541 millones.

5-. 13 Reasons Why, temporada 2: 496 millones.

6-. 13 Reasons Why, temporada 1: 476 millones.

7-. You, temporada 2: 457 millones.

8-. Stranger Things 2: 427 millones.

9-. La casa de papel, parte 3: 426 millones.

10-. Ginny & Georgia, temporada 1: 381 millones.

Ranking de películas

1-. Bird Box: 282 millones.

2-. Extraction: 231 millones.

3-. The Irishman: 215 millones.

4-. The Kissing Booth 2: 209 millones.

5-. 6 Underground: 205 millones.

6-. Spenser Confidential: 197 millones.

7-. Enola Holmes: 190 millones.

8-. Army of the Dead: 187 millones.

9-. The Old Guard: 186 millones.

10-. Murder Mistery: 170 millones.

El juego del Calamar, el título destinado a romper los récords

Para nadie es un secreto que esta serie surcoreana está dejando atrás lo visto con otras entregas que en su momento no tenían ningún competidor cercano. Recordemos que, sin entrar con spoilers, la historia nos atrapa desde el primer capítulo con el sistema de retos que es muy fácil llegar a ver todos los 9 capítulos en menos de 3 días… apostamos a que esta se hará con un puesto en el pódium.