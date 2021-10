No queremos caer en tantos detalles ni sumarnos en la larga lista de publicaciones de memes relacionados con la entrega de Netflix El juego del Calamar. Si estás aquí es porque ya viste la serie y sabes que sería más que emocionante probar un juego con la temática de algunos de los retos vistos en la primera temporada.

Así pues, tanto ha sido el alcance de dicha producción que ya se ha lanzado un videojuego para que tú también sientas un poco de adrenalina cuando la muñeca esté cantando ¡jugaremos, muévete luz verde! Aquí podrás descargar el juego que nosotros mismos probamos en el móvil.

El juego más realista de Squid Game en la actualidad

A día de hoy se han dado conocer un montón de títulos que prometen ponerte a correr para llegar a la línea de meta en menos de los 2 minutos que se dice en el contador. Sin embargo, nosotros probamos mas de 15 alternativas y solo una contó con las características necesarias para que hoy podamos recomendarlo: fáciles controles, gráficos decentes y con menos errores de jugabilidad.

El videojuego en cuestión tiene por nombre Fish Game y fue lanzado tan solo hace un par de días, el 25 de septiembre para ser exactos. Por fortuna, tenemos algunos de los elementos distintivos de la serie: música, lobby, el escenario con la muñeca y el temporizador que nos indica que tenemos que cruzar la línea para no ser descalificados.

En lo que respecta a la jugabilidad, solo necesitamos mover el personaje presionando en la parte izquierda de la pantalla. También podemos saltar con la flecha ubicada en la parte derecha, pero recordando que no hay que moverse cuando la muñeca deje de cantar.

Para poder jugarlo, lo único que deberás hacer es descargar la aplicación Roblox desde tu móvil iOS o Android. Por si no lo sabes, Roblox es una plataforma que permite que cualquier usuario pueda crear un juego a través de su motor gráfico, el cual ha permitido lanzar cientos de entregas. Luego de bajarte esta app, tendrás que buscar el título Fish Game, que sea desarrollado por GOODJUJU, o simplemente hacer clic en el enlace directo para que puedas registrarte y comenzar a jugar. Roblox también tiene la opción de probar los videojuegos desde el escritorio, pero tendrás que descargar su app.

Y sí, seguro que al momento de probarlo te encontrarás con un par de pegas, pero hay que recordar que es un juego lanzado a finales del mes de septiembre y que se desarrolló a través de una plataforma que cuenta con su propio motor gráfico, además de que es lo mejor que existe dentro de Roblox… seguro que más adelante recibirá mejoras.

En tiempos de pandemia los juegos multijugador como Among Us, Call of Duty: Mobile y Fall Guys han sido uno de los más sobresalientes, pero apostamos a que títulos con ideas de esta serie también podrán ganarse un pedazo del pastel.