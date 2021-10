TikTok anuncia colección NFT con sus momentos más icónicos

TikTok es un icono de esta generación. Más allá de sus indicadores de popularidad, parte del contenido surgido en aquella plataforma ha trascendido en la memoria colectiva.

La red social de vídeos breves anunció el lanzamiento de una colección de tokens no fungibles (NFT), que reunirá a sus más importantes creadores de contenido con con los principales creadores de NFT de la industria.

Momentos destacados de TikTok en NFT

La colección, denominada TikTok Top Moments, contará con seis videos de TikTok definidos como “culturalmente significativos», en palabras de la compañía. La selección contempla creaciones de Lil Nas X, Rudy Willingham, Bella Poarch, Curtis Roach, Brittany Broski, FNMeka, Jess Marciante y Gary Vaynerchuk.

En asociación con COIN ARTIST, x0r, RTFKT, Grimes y otros creadores de NFT, los tiktokers antes mencionados crearán tributos audiovisuales a sus clips virales.

El próximo 6 de octubre se dará inicio a esta venta, con el lanzamiento del primer NFT de la mano de Lil Nas X en colaboración con Rudy Willingham, el cual celebrará el clip que este último hizo en stop motion usando la canción Montero (Call Me By Your Name) del músico estadounidense. El resto de los vídeos correspondientes a esta colección se lanzarán uno a uno cada semana.

«La creación que ocurre en TikTok ayuda a impulsar la cultura e inicia tendencias más allá de la plataforma. A medida que la economía de los creadores continúa creciendo, estamos continuamente buscando formas nuevas y diferenciadas de apoyar a nuestros creadores. Ahora, los fanáticos pueden tener un momento en TikTok que ayudó a dar forma a Internet mientras apoyaba a algunos de sus creadores favoritos. Estamos entusiasmados de ver cómo nuestra comunidad y las comunidades de NFT se involucran con algunos de los hitos culturales más queridos de Internet», comentó Nick Tran, Director Global de Marketing de TikTok, en el comunicado de prensa que reveló este anuncio.

Las ganancias generadas por las ventas estos NFT se destinarán «en gran medida directamente a los creadores y artistas de NFT involucrados», según reconoce TikTok. No obstante, también aclaran que las ganancias de la colaboración de Brittany Broski y Grimes se destinarán a caridad.

La exposición y venta en línea será gestionada por Immutable X, plataforma pionera en el uso de redes Layer 2 para NFT, que permite a usuarios convencionales crear e intercambiar NFT bajo la tecnología de Ethereum, una de las opciones más populares para este fin. Además, desde la red social aclaran que todos los NFT comercializados en Immutable X son completamente neutros en carbono.

Más allá de la subasta digital, los vídeos que conformarán esta selección también se exhibirán en el Museo de la Imagen en Movimiento en Queens, Nueva York, desde 1 de octubre hasta 5 de noviembre, en una colección titulada “Infinite Duets: Co-Creating en TikTok”.