Nintendo descarta rumores sobre una supuesta Switch 4K

Dada la evolución esperada de las consolas en el presente, mucho se ha especulado sobre una futura edición de la Nintendo Switch con soporte para gráficos 4K.

El rumor tomó fuerza tras un reporte publicado por Bloomberg, que daba supuestas nuevas luces sobre el proyecto. La ilusión para los más entusiastas se desvaneció cuando Nintendo salió a desmentir la información.

No existen indicios oficiales sobre una “Nintendo Switch Pro” con gráficos 4K

Bloomberg, a través de un reporte que cita fuentes propias, comentó de manera extraoficial que Nintendo trabajaba en aquella supuesta nueva versión de su consola Switch. Como respaldo, el medio aseguró que entró en conocimiento sobre la existencia de un kit de desarrollo para juegos con gráficos en resolución 4K, al que presuntamente ya tenían acceso 11 desarrolladores, incluyendo a Zynga, entre otras compañías grandes y pequeñas del rubro.

Lo que parecía un nuevo paso dentro de una secuencia esperable, se desvaneció rápidamente. A las pocas horas de circulación del mencionado reporte, Nintendo emitió una réplica oficial desmintiendo lo comentado. “Un informe de noticias del 30 de septiembre de 2021 afirma falsamente que Nintendo está proporcionando herramientas para impulsar el desarrollo de juegos para un Nintendo Switch con soporte 4K. Para asegurar un correcto entendimiento entre nuestros inversores y clientes, queremos aclarar que este informe no es cierto” señaló la compañía a través de su cuenta corporativa en Twitter.

“También queremos reafirmar que, como anunciamos en julio, no tenemos planes para ningún modelo nuevo que no sea Nintendo Switch – Modelo OLED, que se lanzará el 8 de octubre de 2021”, agregaron en el hilo mediante el que emitieron su comunicado.

Tras esta respuesta, Bloomberg actualizó su reporte. Aseguraron que este proyecto, el cual contemplaba en la consola una salida de vídeo 4K para un televisor gracias a un chip Nvidia, venía gestionándose por lo menos desde hace un año atrás y terminó siendo descartado en algún momento desconocido del proceso. “La razón, según una persona familiarizada con la planificación del hardware de Nintendo, fue la escasez de componentes, un problema de gran alcance que nació de la pandemia de COVID-19”, expone la contrarrespuesta del medio de comunicación.

La próxima generación de Nintendo Switch no soportará aún gráficos 4K y según lo afirmado por la compañía, no se encuentra en la agenda cercana de desarrollos y lanzamientos. No obstante, la venidera edición de la consola portátil representará de todas formas un salto cualitativo en cuanto a su experiencia visual, gracias a los colores y contraste que puede proporcionar su pantalla OLED.