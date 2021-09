Si tienes unas Oculus Go, es posible que tengas un tesoro entre manos

Las Oculus Go son las gafas de realidad virtual que Facebook lanzó en 2017 y que dejó de fabricar en 2020. Eso significa que no tienen más soporte de Facebook, dejará de recibir actualizaciones (en 2022 se acaban las de seguridad), dejaremos de tener juegos y aplicaciones nuevas… en fin, quedará obsoleta en poco tiempo, aunque siempre podemos seguir usándolas para ver Youtube y otros programas de streaming.

Así estaba el panorama hasta hace poco, hasta que se anuncia que se liberará el acceso root para que los desarrolladores «hagan lo que quieran» con ellas.

Lo ha anunciado John Carmack, consultor de Oculus, quien afirma que tendremos un firmware especial que dará acceso total a las gafas, por lo que las podremos modificar libremente, de hecho es posible que la comunidad comience a crear nuevas apps, nuevo sistema de control, nueva tienda online… nuevo todo.

Actualmente las gafas tienen ciertos límites impuestos por el fabricante, pero esos límites no tienen porqué ser los impuestos por el hardware. Con un nuevo firmware dando acceso total a las gafas Oculus Go, es posible que consigan hacer cosas que hoy por hoy no se puede.

No es una noticia oficial, Facebok no ha dicho nada aún, pero John Carmack tiene mucho nombre en este sector, por lo que ahora es solo cuestión de tiempo para que las gafas «viejas» que tenemos en casa se transformen en un portal de Realidad Virtual listo para abrir nuevas puertas.

Ya me estoy imaginando «sistemas operativos» diferentes en función del tipo de usuario que seas, aplicaciones para aventureros, skins para uso educativo, juegos gratis, juegos de pago, integraciones con arduino y/o raspberry Pi… es posible que estemos con un tesoro en las manos, ahora solo tenemos que tener paciencia y esperanza de que la comunidad de desarrolladores esté tan animada con la noticia como la comunidad de usuarios.