El vídeo más impresionante del día: rostros realistas creados por ordenador

Cuando vemos algún tráiler de algún videojuego de última generación, nos sorprende en extremo el realismo conseguido, un realismo que hace tiempo que llegó a las grandes pantallas, ya que muchas secuencias de las grandes películas son digitales y prácticamente nadie nota la diferencia.

Ese realismo es relativamente fácil de conseguir cuando hablamos de escenarios, y mucho más difícil cuando son expresiones faciales. Los personajes añadidos digitalmente en las películas siguen siendo fácilmente reconocibles, aunque eso es algo que cambiará dentro de poco.

El vídeo que muestran hoy en microsiervos lo demuestra, un vídeo donde podemos ver a un personaje digital realizando gestos con la cara con un realismo que pone la piel de gallina:

Hecho a mano por Chris Jones en Blender y Krita, y renderizado en Cycles en Surface Pro 4 y en un PC de 2008, tardó más de cuatro días en conseguir ese resultado, tal y como comenta en blenderartists.org.

Se trata del trabajo de una persona con ordenadores viejos, imaginad lo que se podría conseguir con un equipo de profesionales usando máquinas de última generación, todos concentrados en resucitar a personajes para las películas, o simplemente en sustituir a los actuales actores por personajes animados que, por lo que podemos ver en el vídeo, en muchas ocasiones pueden ser más expresivos que los humanos.

Actualmente son los sensores que se ponen en la cara de los actores los responsables por mover un rostro digital, pero es posible que en el futuro no sea necesario, simplemente se necesite a un tipo de profesional especializado en darle expresión a los rostros, una mezcla entre el protagonista de la serie Lie to Me con Chris Jones, creador de esta maravilla del día.