5 funciones de iOS 15 que ya puedes aprovechar en tu iPhone

Si tienes un modelo de iPhone disponible con iOS 15 (más adelante verás la lista oficial), entonces debes saber que Apple ha lanzado la última versión de su sistema operativo.

Enumerar todas las características nuevas o actualizadas nos puede tomar 30 minutos, por eso nos hemos enfocado en mostrar 5 de esas funciones más destacadas y que ya puedes utilizar en tu móvil. Sin más tiempo que perder, he aquí nuestro top 5.

Live Text

Algo que nos parece de lo más llamativo en iOS 15 es la posibilidad de copiar, cortar, traducir y hasta compartir el texto que vemos en nuestras fotos de la galería o incluso mientras navegamos. Esto ya era posible en Google con Google Lens, así que se agradece que ya se pueda reconocer personas, objetos y el texto de una imagen como si utilizaras un ratón de computadora para copiar una frase y pegarla en otra aplicación.

Focus llega ahora como Concentración

Resulta bastante productivo tener herramientas nativas de iOS para enfocarnos en nuestras tareas diarias. En el caso de la función Focus, que ahora se llama Concentración, podemos elegir entre 3 modos disponibles: Personal, Sueño y Trabajo. Al presionar sobre la opción Enfoque, podemos configurar cuánto tiempo queremos ocultar las distracciones, permitir que lleguen notificaciones de personas importantes, notificar que no estamos disponibles por ahora, entre otras cosas. Así que si quieres terminar los objetivos diarios a tiempo y sin necesidad de recurrir a herramientas externas, entonces Concentración es para ti.

Mapas tampoco se ha quedado atrás con sus nuevas funciones

Aunque Google Maps lo ha seguido haciendo mejor, la app Mapas de Apple se ha renovado y ahora el nivel de detalle es mucho mejor. En iOS 15, por ejemplo, cuentas con la posibilidad ver el mapa de la Tierra con un globo interactivo en 3D que añade detalles en cordilleras, desiertos, bosques, océanos, entre otros; esta característica solo es compatible con modelos que tienen el chip A12 Bionic y posteriores.

Por otro lado, en ciudades como Los Ángeles, New York, San Francisco y Londres puedes ver elevaciones, calles, árboles, edificios, monumentos y mucho más con mejores detalles. Asimismo, cuando busques información de establecimientos como restaurantes, podrás filtrar el resultado por tipo de comida o si tienen delivery en ese preciso momento.

Más seguridad desde la app Encontrar

En la página oficial de Apple también vemos quizás una de las herramientas más importantes de la actualización. A partir de ahora, podrás encontrar dispositivos a través de la red, incluso hasta 24 horas después de que el mismo haya sido apagado. Dicho de otra forma, si algún ladrón roba tu iPhone y lo apaga, podrás recurrir a la app Encontrar para localizarlo.

Además de lo anterior, se agrega la función de encontrar dispositivos, incluso los dispositivos borrados. Si el ladrón ha borrado el usuario para que un tercero pueda comprar el iPhone, al momento de encender el móvil, la pantalla Hola mostrará que el terminal está bloqueado y que aún te pertenece.

Por último, puedes añadir un widget de Encontrar, emitir un sonido para encontrar los AirPods Pro o AirPods Max y hasta alertas de separación para encontrar dispositivos compatibles como el AirTag.

Spotlight

Conseguir información detallada y en el menor tiempo posible es algo que buscamos a diario. En Spotlight se ha disminuido la velocidad de búsqueda y se ha aumentado las capacidades que tiene para ayudarnos, por ejemplo, al ubicar imágenes con solo buscar por texto. Igualmente, puede que no te des cuenta a diario, pero gracias a Spotlight podrás tener más información detallada de contactos, de fotos, descargar apps sin tener que salir del menú de búsqueda, entre otras cosas.

Y ahora sí, ¿qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 15?

Habiendo visto la información anterior, a continuación podrás saber si tu modelo de smartphone con el sello de Apple está en el listado:

– iPhone 13

– iPhone 13 mini

– iPhone 13 Pro

– iPhone 13 Pro Max

– iPhone 12

– iPhone 12 mini

– iPhone 12 Pro

– iPhone 12 Pro Max

– iPhone 11

– iPhone 11 Pro

– iPhone 11 Pro Max

– iPhone Xs

– iPhone Xs Max

– iPhone Xr

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

– iPhone 6s

– iPhone 6s Plus

– iPhone SE (primera generación)

– iPhone SE (segunda generación)