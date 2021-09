Twitter lanzará actualizaciones para solucionar el problema de los tweets que desaparecen

El equipo de Twitter anunció que está preparando una serie de actualizaciones que solucionarán uno de los problemas que está afectando a la plataforma.

Si te ha pasado que los tweets desaparecen de tu timeline a medida que los lees, no te desesperes, que ya hay una solución en camino.

Twitter solucionará el problema de los tweets que desaparecen

¿Te ha pasado que comienzas a leer un tweet y desaparece de repente? ¿O que te has concentrado en un tweet y el feed se actualiza y pierdes de vista el contenido? No eres el único, desde hace tiempo los usuarios se están quejando de que no pueden terminar de leer los tweets, ya que desaparecen.

Un problema que parece surgir cuando se actualiza el timeline o hay muchos usuarios respondiendo el tweet. Esto parece ocasionar que te quedes sin tweet en medio de la lectura. Y si bien aún no hay solución para este problema, el equipo de Twitter anunció que está trabajando en actualizaciones que llegarán en breve.

Hablemos de que los Tweets desaparecen de la vista en mitad de la lectura cuando la línea de tiempo parece actualizarse automáticamente. Sabemos que es una experiencia frustrante, por eso estamos trabajando para cambiarla. Durante los próximos dos meses, implementaremos actualizaciones sobre la forma en que te mostramos los Tweets para que no desaparezcan

Twitter no ha mencionado qué cambios efectuará para que la actualización del timeline o el estado del tweet no provoquen que los usuarios pierdan de vista el contenido. Puede que cambie la forma cómo se muestran los tweets para que no cause este problema.

Por el momento, solo resta esperar un par de meses para ver qué solución planea implementar Twitter. Mientras tanto, si no quieres frustrarte cuando recorres tu timeline para ponerte al día, tendrás que tener una dosis doble de paciencia.