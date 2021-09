Xiaomi PAD 5, la tablet con mejor relación costo-beneficio

Tomar la decisión de comprar una tablet en 2021 no es algo sencillo, o no lo era, hasta que Xiaomi decidió presentar la Pad 5 por menos de 300 euros.

Mañana es el día de lanzamiento, global en todo el mundo, de una tablet con un gran diseño y especificaciones realmente sorprendentes para el precio que tiene.

Especificaciones de la Xiaomi Pad 5

En esta tabla es posible ver dónde se encuentra la nueva tableta de Xiaomi frente a la competencia.

Fijaos en el precio, ya que es la clave en estos momentos, con descuentos especiales en aliexpress durante el lanzamiento.

La pantalla es de 11 pulgadas, con resolución WQHD+ (2560 x 1600 puntos) y una frecuencia de refresco de 120 Hz, superior a la última de Lenovo. El procesador es un Qualcomm Snapdragon 860 con 8 núcleos usando 7nm, en eso pierde con la Tab S7 de Samsung, pero además de en precio, le gana en batería y carga.

La pantalla usa Sunlight Display, lo que permite que la Xiaomi Pad 5 muestre imágenes claras y nítidas incluso a plena luz del sol.

Su RAM es de 6 GB de RAM y su almacenamiento de 128.

Las cámaras sorprenden menos, se quedan con los 8 megas de selfie y buen vídeo frontal (1080p y 30 FPS, para geniales videoconferencias) y los 13 megas en la trasera para capturar documentos y hacer capturas básicas, aunque puede grabar vídeo hasta 4K a 30 FPS.

El sonido es sorprendente. Tiene audio estereofónico y cuatro altavoces de 16 x 20 mm, con procesado Dolby Atmos y Hi-Res Audio. En nuestro Instagram tenéis un ejemplo de como suena.

La batería, como se ve en la tabla, es la ganadora con sus 8720 mAh. Se carga en poco tiempo gracias al cargador de 22,5 vatios incluido en el paquete.

Diseño

Aunque es cierto que los marcos de la pantalla podrían ser menores, el diseño es extremadamente premium, con aluminio de excelente calidad que da la sensación de algo robusto, que no se rompe fácilmente.

La parte trasera no se ensucia con huellas dactilares, y el módulo de la cámara no sobresale mucho, por lo que no baila tanto al ponerlo sobre la mesa.

Cámara

Ya que no tiene sentido tener una triple cámara en una tableta, han apostado por una de 13 MP con IA, ideal para capturar documentos, transformarlos en texto y digitalizar nuestro día a día en la oficina.

Sonido

El sonido es realmente sorprendente. Envolvente, de buena calidad, con posibilidad de ajustarlo en las configuraciones para indicar qué tipo de música deseamos escuchar, y cómo queremos ajustar las frecuencias.

El Dolby Atmos permite sentir esa sensación espacial cuando escuchamos una película, haciendo que el sonido llene la sala y sea direccional.

También para jugar

Cuenta con funciones especialmente diseñadas para gamers, ya que al abrir un juego comienza una gestión individual para el mismo. Podemos ver un nuevo menú para compartir la partida, así como la opción de liberar recursos y de ver cuánto se está consumiendo en todo momento.

El procesador Qualcomm Snapdragon™ 860 – 7nm ayuda a que cualquier juego pueda ejecutarse sin problemas, funcionando a frecuencias de hasta 2.96GHz

Enlace y precio del Xiaomi Pad 5

Se puede comprar en este enlace a partir de mañana, 23 de septiembre, cuando el precio podrá bajar hasta los 254 euros con el cupón MIPAD45.