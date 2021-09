Cómo llevar comunicaciones en empresas con los nuevos dispositivos Portal de Facebook

Facebook acaba de presentar oficialmente a su nueva generación de dispositivos Portal, dispositivos de pantalla inteligentes mayormente enfocados con las videollamadas, en comparación con las prestaciones que permiten las pantallas inteligentes de compañías rivales como Amazon.

La nueva generación se compone del totalmente nuevo Portal Go y de una versión actualizada Portal Plus, de 10″ y 14″ respectivamente. Portal Go, como ya puede avanzar su nombre, es un dispositivo diseñado para ser llevado a cualquier parte de forma fácil, hasta el punto de no requerir estar constantemente conectado a la red eléctrica, pudiendo funcionar incluso como altavoz Bluetooth, compatible además con los servicios de Spotify y Pandora.



Además, cuenta con una cámara gran angular y capacidades de Inteligencia Artificial para el seguimiento del sujeto en todo el encuadre, con posibilidad de acercamientos y alejamientos y más.

Por su parte, Portal Plus es similar a la versión predecesora, aunque en esta versión ya no cuenta con una pantalla girable a nivel horizontal, aunque como lado positivo se encuentra en la mejora de su diseño.

Ambas opciones cuenta con obturador de cámara y ya se encuentran disponibles en fase de pre-venta, estando tanto a 199 dólares como a 349 dólares respectivamente. Y siendo dispositivos mayormente especializados en videollamadas, no faltará la posibilidad de poderlas realizar a través de sus servicios propios, como Messenger y WhatsApp, aunque también alberga soporte para plataformas de terceros como Zoom, Webex, BlueJeans y GoToMeeting de Cisco.

A todas ellas se le sumará a finales de año el soporte para Microsoft Teams, lo que abre que este dispositivo se enfoque aún más en el sector empresarial.

Debemos recordar que Facebook quiso cambiarle de orientación al no contar con el respaldo suficiente del consumidor final, por lo que ha optado por dirigirlo hacia las empresas, sobre todo, en un momento donde el modelo de trabajo híbrido sigue creciendo, favoreciendo la participación de los trabajadores remotos.

En este sentido, Facebook posibilitará que desde el próximo año, las empresas puedan adquirir grandes cantidades de dispositivos Portal, y sobre todo, poder gestionarlos sin necesidad de contar con cuentas de Facebook.

Por suerte o desgracia, los dispositivos Portal tienen más sentido en empresas que en consumidores finales, dada la carencia de soporte para plataformas y servicios que los usuarios suelen usar en su día a día, y que encontrarán soportados en pantallas inteligentes de empresas rivales.