Xiaomi Pad 5, excelente sonido y mucho más, ahora por 254 euros

Las tablets han ido perdiendo mercado a medida que los móviles se han ido haciendo mayores, pero eso no significa que no tengan un público fiel y que no sean extremadamente atractivas para ciertos sectores.

Llevo varios días probando la Xiaomi Pad 5, la nueva tablet que ha presentado la marca china para mostrar al mundo que no está todo dicho en este mundo, que se puede competir con Apple a mucho menor precio.



Hablo de la Pad 5 de Xiaomi, una tableta con un diseño y unas especificaciones muy diferentes a lo que vimos hace tres años con la Mi Pad 4. Por desgracia no he podido probar el Lápiz digital Xiaomi Smart Pen (99 euros) que puede acompañar a la tableta, así que me concentraré en el resto.

Vamos primero a los datos objetivos.

Especificaciones de la tableta

Como indicamos en el día de la presentación, estamos hablando de una pantalla LCD IPS de 11 pulgadas. Tiene una resolución WQHD+ (2560 x 1600 puntos), una frecuencia de refresco de 120 Hz y una relación de contraste de 1500:1, siendo compatible con contenidos Dolby Vision. El procesador es un Qualcomm Snapdragon 860 con 8 núcleos usando 7nm, tiene 6 GB de RAM y almacenamiento de 128 o de 126 gigas.

En lo que se refiere a las cámaras:

Cámara selfie: Sensor de 8 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.0. Puede grabar vídeo a 1080p y 30 FPS.

Cámara trasera: Sensor de 13 megapíxeles y valor de apertura f/2.0. Puede grabar vídeo hasta 4K a 30 FPS.

El sonido, del que hablaré con detalle después, es su gran protagonista. Tiene audio estereofónico y cuatro altavoces de 16 x 20 mm, sí, cuatro. Usa procesado Dolby Atmos y Hi-Res Audio.

La batería también sorprende con sus 8720 mAh. Tiene un cargador de 22,5 vatios incluido en el paquete, siendo posible cargar la tableta con una potencia máxima de 33 vatios.

Peso de 511 gramos, conector USB – C, tamaño de 254,7 x 166,3 x 6,9 mm, Bluetooth 5.0… en fin, una joya que puede comprarse por 299 euros durante los días 23 y 24 de septiembre, con más descuento aún si usáis el código MIPAD45, para que quede por 254 euros en la versión de 128 Gigas.

Para las primeras 40 compras regalan el lápiz, y para las 100 primeras compras, el glass protector.

Diseño

Comienzo hablando del diseño, y, quitando el hecho de que los marcos podrían haber sido menores, me he llevado una grata impresión.

Se nota que hay calidad en los materiales, no da la impresión de ser algo frágil, y los acabados son perfectos, no hay nada por lo que quejarse. Tiene un perfil plano mecanizado en aluminio, dando un aspecto más elegante y profesional que otras tablets del mercado. Es un aluminio de buena calidad, no se araña y protege bastante la pantalla.

El módulo de la cámara hace que baile un poco al ponerlo en horizontal, pero nada exagerado.

Un tema que molesta a mucha gente: las huellas dactilares en la parte trasera. En este caso no hay problemas, tal y como podéis ver en el vídeo, no se notan. Atrae mucho polvo, eso sí, pero bueno, es algo a lo que tendremos que acostumbrarnos en el mundo de los smartphones y tablets.

Cámara

Tenemos que tener en cuenta que hoy en día casi nadie usa una tableta para ir haciendo fotos por las calles.Xiaomi ya ha reconocido que han pensado en facilitar la digitalización de documentos, no en hacer impresionantes fotos nocturnas en movimiento.

Aún así, os dejo con algunas tomas para que veáis que no podemos quejarnos de su apuesta en este sentido.

Respeta bastante las texturas a pocas distancia.

Buenos colores y buenos contrastes en fotos diurnas.



En los primeros planos pierde un poco, su fuerte no es el supermacro.

Sonido



Y llegó su punto fuerte, el sonido. Son cuatro altavoces que llenan la habitación cuando pongo Spotify. Lo he probado con los vídeos esos de demostración que hay en Youtube, y el resultado es sorprendente. Os lo mostraré en youtube.com/wwwhatsnew durante esta misma semana.

Son dos altavoces en la parte superior y dos en la inferior que ofrecen sonido estereofónico con una respuesta en frecuencia muy buena. Como cuenta con Dolby Atmos, permite notar los efectos espaciales de películas.

Enlace, precio y cupón para el Xiaomi Pad 5

Se puede comprar en este enlace usando el código MIPAD45 para conseguirlo por 254 euros.