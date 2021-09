OCR Scanner, extensión para extraer texto de imágenes con traductor incluido

Tiempo atrás, compartimos una extensa selección de aplicaciones y servicios web para extraer texto desde imágenes.

La lista suma y sigue. Una solución diferente llega de la mano de OCR Scanner, una extensión gratuita para Chrome que incorpora un traductor.

OCR desde el navegador

Bajo la sigla en inglés de Reconocimiento Óptico de Caracteres, la tecnología OCR ha sido una herramienta accesible por largo tiempo.

Así como hace bastante tiempo atrás estas aplicaciones eran un complemento para el uso de un escáner junto al ordenador, ahora también es común encontrar soluciones para usar desde el móvil o desde la web.

Para ampliar la variedad de opciones a considerar, en caso de necesitar alguna aplicación OCR, presentamos como alternativa la extensión OCR Scanner, disponible desde la Chrome Web Store.

Tal como su nombre describe, esta extensión implementa un sistema OCR en el navegador. En sí, la solución es bastante sencilla, pues su uso se basa en una herramienta de captura de pantalla. Al activar esta extensión desde su acceso directo en la barra del navegador o a través de un método abreviado de teclado, se despliega una herramienta de captura de pantalla.

El segmento seleccionado es procesado en cosa de instantes y sobre la misma pestaña en uso, se despliega una ventana flotante con el texto escaneado y un traductor integrado. En ningún momento se abandona el documento o sitio en el que se navega, a diferencia de otras extensiones que derivan a otro portal para terminar el proceso.

A nivel de privacidad, los desarrolladores de esta herramienta aseguran que no rastrean información personal ni comparten datos con terceros. No obstante, el procesamiento de las capturas de pantalla se realiza en los servidores de la extensión y no de manera local. De todas maneras, afirman que las imágenes son eliminadas de sus registros tras ser procesadas.

Para ocasionales extracciones de texto y traducciones en vídeos, viñetas de historietas, documentos PDF o cualquier otro contenido gráfico que se visualice desde el navegador, esta extensión puede brindar una práctica utilidad. No obstante, para trabajar con documentos de una extensión superior a lo que la pantalla muestra, se recomienda explorar otras de las alternativas que antes hemos presentado.

OCR Scanner se encuentra disponible para Google Chrome y una creciente variedad de navegadores basados en Chromium, que por consecuencia son compatibles con sus extensiones.