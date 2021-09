Annke NC400, una cámara de seguridad con impresionante calidad de imagen y visión nocturna

En los últimos años he analizado decenas de cámaras de seguridad de las más diversas marcas. Por aquí han pasado annke, Amazon, Reolink, Vacos, D-Link, Swann… es muy difícil sorprenderme ya en este sector, donde he visto prácticamente de todo.

Aún así, siempre me gusta seguir viendo lo que sale en el mercado, las nuevas tendencias, y apuestas en un sector en constante evolución.

Hoy os voy a hablar de la nueva Annke NC400, una cámara de seguridad de 95 euros con varios pros y varios contras, ideal para quien necesita una calidad de imagen buena a todo color, para quien quiera ver la imagen desde ordenador y móvil, aunque no tenga WiFi ni sea compatible con paneles solares.

La instalación ha sido sencilla, aunque para ello he tenido que buscar un alimentador compatible de 12V (no viene en la caja). La cámara puede alimentarse también con cable de red Ethernet, pero para eso es necesario tener un punto de acceso capaz de ofrecer la energía necesaria (lo he probado con mi NAS DS418Play de Synology y no ha funcionado, pero sí es compatible con otros NAS). Es decir, que en mi caso lo tengo conectado a un enchufe a través de un adaptador de 12V que tenía en casa y con un cable de red al router, pero si tenéis la posibilidad de alimentarlo a través de Ethernet usando algún dispositivo compatible con Power over Ethernet, pues os ahorráis un cable de alimentación.

Una vez hecho, toca ir al ordenador e instalar el programa que viene en su web. Al abrirlo detectará la cámara, y desde allí podemos configurar la red, darle una contraseña y modificar las variables para que el vídeo pueda verse también desde el móvil. Ese último punto es importante, porque en caso contrario solo veremos la imagen desde el ordenador.

Lo que no me ha gustado es tener que instalar un plugin especial para poder ver el vídeo. Eso de instalar extensiones después de haber instalado ya el programa no es algo que me haga mucha gracia.

Una vez modificados los parámetros internos de la cámara para que pueda verse desde el móvil, todo es más sencillo, ya que solo hay que instalar la app de Annke para android o iOs y ver la imagen desde allí, configurando notificaciones y permitiendo hacer zoom desde la propia cámara.

Aquí tenéis el resultado sin zoom y con zoom, comparado con la toma desde un móvil de gama alta.





Como veis, gana la NC400, consigue ver todo mucho mejor.

Cuando hago un zoom, la cosa cambia, ya que el zoom del Huawei P30 Pro es fantástico. Pero hay que tener en cuenta que hablamos de una cámara de seguridad, no de un telescopio para espiar vecinos.

Veamos ahora por la noche.

Sin palabras, la mejor visión nocturna que he visto en mucho tiempo en una cámara de seguridad. Recordad que el P30 de Huawei es famoso por su visión nocturna, y aún así pierde con la NC400.

Ventajas:

– Calidad muy buena de imagen. Resolución de 2560 X 1440 píxeles y grabaciones de video a 20 fps.

– Ángulo de visión muy alto.

– Visión nocturna perfecta.

– Buen diseño y buenos materiales. Carcasa metálica con protección IP67.

– Resiste desde -30 a +70 grados.

– Acceso desde móvil y desde ordenador.

– Posibilidad de hacer zoom hasta 8x.

– Sensor de imagen A-1 que aumenta el 180% de las áreas sensibles a la luz.

– Foco para iluminar hasta 30 metros.

– Notificaciones push a través de la aplicación y notificaciones por correo electrónico (configurable desde el ordenador).

Desventajas:

– No tiene opción WiFi, aunque en la caja vino un cable larguísimo de Ethernet para que pueda llegar al router.

– No tiene panel solar, hay que enchufarlo o poner un Power Over Ethernet.

– No tiene cable de alimentación en la caja.

– No se puede cambiar la dirección de visión remotamente.

– No tiene altavoz para hablar remotamente desde el móvil.

– Toda la configuración se realiza desde el ordenador, la aplicación móvil es muy limitada (prácticamente solo para visualizar).

Una gran cámara, sin duda, con una relación bastante buena entre calidad y precio.

Enlace: annke.com.