Corea del Sur multa a Google por hacer firmar acuerdos a Samsung y LG

Desde 2011 Google ha estado obligando a fabricantes de móviles, como Samsung y LG, a firmar acuerdos antifragmentación, contratos donde se indica que está prohibido crear un sistema operativo móvil personalizado a partir de android.

Es eso que han estado investigando desde el organismo de control antimonopolio de Corea del Sur, organismo que ha acabado multando a Google con 177 millones de dólares.

Según Corea del Sur, Google ha estado de esta forma bloqueando la entrada al mercado de otros sistemas operativos para móviles, ya que ni se podía personalizar el android ni se podía usar una bifurcación del mismo o cambiar el código fuente de android de cualquier forma.

Los contratos analizados también indican que no estaba permitido distribuir kits de desarrollo de software propios, estando así atados al android «de fábrica».

Estos acuerdos solo pueden realizarse por una autoridad reguladora, y Google lo ha estado haciendo como empresa privada, lo que ha provocado, según Corea, el fracaso de otros sistemas operativos creados por empresas como Amazon y Alibaba.

En palabras del organismo de control antimonopolio, se trata de «una acción anticompetitiva sin precedentes» que «inhibió la innovación».

Las investigaciones comenzaron en julio de 2016, pero la decisión solo ha salido ahora, más de cinco años después.

Es difícil opinar sobre este tema si no se tiene acceso a la investigación, aunque no creo que el fracaso de Amazon construyendo «su propio android» tenga algo que ver con el acuerdo que Google hacía firmar a Samsung o a LG. Huawei tiene su propio sistema operativo, Harmony, y su éxito o fracaso dependerá de cómo los desarrolladores deciden apostar por él para crear aplicaciones atractivas para que los usuarios decidan apostar por esa opción y no por otras.

Tener un móvil sin Google es un problema cuando se quiere compartir ubicación con Google Maps, cuando se desea hacer un backup automático en Google Fotos, cuando se depende de Google Drive, cuando se desea una tienda de apps con archivos limpios (en la mayoría de las ocasiones) de virus… pero si se ofrecen alternativas atractivas que sean también compatibles con otros móviles, el uso por parte de los usuarios no debería representar ningún problema.

Es fácil culpar a Google de la falta de innovación por parte del resto de las empresas, es fácil multar y conseguir dinero fácil, pero hay que recordar que Google no es un Dios omnipresente inmutable, TikTok lo demuestra superando en visitas a Youtube con menos de dos años de vida.