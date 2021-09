Llegan los Apple Watch Series 7, la nueva generación de relojes de Apple

Pues si, ya tenemos también las novedades (o los aspectos más importantes) de la nueva serie de relojes inteligentes de Apple, los Apple Watch Series 7. De entrada llama la atención el aumento del tamaño de la pantalla del 20%, y que los contenidos ahora se presentan de borde a borde, permitiendo mostrar más contenido en pantalla, algo que más de uno agradecerá, además de ofrecerle un aspecto más premium.

No cabe duda de que durante el último año ha habido avances significativos en el segmento de los relojes inteligentes, y Apple no ha querido quedarse atrás, aunque en este caso no se cumplieron los rumores acerca de un cambio de aspecto más radical.



Aún así lo presentado en esta generación se trata de un cambio significativo con respecto a generaciones anteriores, y que ha venido acompañado de mejoras de watchOS para la adecuación de los elementos al nuevo tamaño de la pantalla. Pero además, la caja de esta generación de relojes también crece, pasando de los 40mm y 44mm a los 41mm y 45mm respectivamente.

A todo ello Apple ha decidido mantener los acabados en aluminio y en acero inoxidable, si bien añade una opción de acabado en titanio a las posibilidades de elección. Por suerte, los usuarios pueden emplear correas de versiones anteriores, siendo completamente compatibles pese al crecimiento de tamaño del dispositivo.

Apple también destaca que la pantalla ahora es capaz de ofrecer un mayor nivel de brillo en interiores, además de contar con un vidrio más resistente, albergando también clasificación certificación IP6X para la resistencia al polvo y wr50m para el agua.

Otro aspecto también destacable es que ahora se apuesta por un cargador USB-C para posibilitar pasar del 0% al 80% de carga de la batería en 45 minutos, con una mejora media de la carga del 33%, aunque eso sí, manteniendo la autonomía para todo el día.

Las mejoras a nivel de funciones vendrá de la mano de watchOS 8, aunque por ahora no se ha dicho mucho al respecto, como tampoco se sabe el momento exacto de su lanzamiento en las tiendas, ya que no hay una fecha fijada, indicando que estará disponible este otoño al precio de 399 dólares, aunque como es sabido, queda también por conocerse el precio al que llegará a mercados internacionales.

Será cuestión de esperar un poco en lo que respecta a este dispositivo, del cual no ha publicado nota de prensa para que se pueda conocer más aspectos.

Será que lo bueno se hace esperar.