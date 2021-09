Whatsapp permitirá pasar los audios a texto

Una nueva función se acerca en el gigante de la mensajería, función que podría ayudar a los que no pueden escuchar mensajes de audio por estar en medio de un evento, por ejemplo.

Se trata de la posibilidad de pasar de audio a texto, algo que hasta ahora podría hacerse con apps como Transcriber para WhatsApp, pero que en un futuro puede venir integrado con la app.

Pasar de audio a texto en Whatsapp no es una tarea fácil, de hecho transcribir no es fácil en ningún contexto. El acento, la velocidad a la que se graba, las palabras utilizadas… todo influye, y muchas veces los robots encargados de esta transformación de audio a texto no están preparados para jergas y sí para un lenguaje más formal.

El caso es que han sido publicados unos informes que indican que WhatsApp está trabajando en una función para transcribir mensajes de voz, aunque de momento solo para iPhone.

Por lo visto la app está ya en versión prueba para iOS, lo que no significa que no llegue a android posteriormente, una plataforma que, aunque tiene más alternativas para pasar de audio a texto, tampoco tiene una solución nativa que realice esa transcripción.

Ha sido una vez más el medio WABetaInfo el que ha publicado las capturas de pantalla que muestran el desarrollo de la transcripción de mensajes de voz. En ellas es posible ver como la aplicación enviaría los datos de voz al motor de Apple para que él se encargue de realizar la conversión de audio a texto, por lo que el audio no iría a los servidores de Whatsapp ni usarían un motor propio para hacer el cambio, de eso se encargaría el proprio Apple.

Cómo pasará de audio a texto en Whatsapp

Lógicamente, se les pedirá a los usuarios que den el permiso para compartir datos de voz con Apple. Luego tendrán que esperar la conversión de audio a texto y acceder al resultado en la sección llamada Transcripción. Desde allí será posible también saltar a secciones específicas del tiempo para leer parte del mensaje recibido.

La transcripción se guardará localmente en la base de datos de WhatsApp cuando se transcriba un mensaje de voz por primera vez, lo que agilizará el acceso y permitirá hacerlo sin necesidad de conectarse a Internet.

La ventaja de usar algo así es que no tendremos que depender de aplicaciones de terceros que almacenan datos de voz en sus servidores, algo que podría generar problemas de privacidad.

De momento no se han informado fechas de lanzamiento de la función, pero estaremos atentos, como siempre.