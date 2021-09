Se puede obtener litio a partir de aguas residuales

El litio es fundamental hoy en día, ya que está presente en todos los dispositivos electrónicos. Será aún más importante cuando todo sea eléctrico, ya que las baterías suelen ser de iones de litio, pero no estamos hablando de un elemento químico finito, por lo que es importante investigar sobre cómo se puede obtener más litio de forma responsable.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Texas ha estado trabajando con el tema y han creado un sistema de extracción eficiente que utiliza aguas residuales de las instalaciones de producción de petróleo y gas.

El litio es abundante, pero actualmente el sistema de extracción no es respetuoso con el medio ambiente. Es posible obtenerlo del agua salada del mar, pero el proceso es caro, no salen los números. Ahora han descubierto que es posible obtenerlo en las instalaciones de producción de petróleo y gas, las que cerrarán dentro de unos años.

Describen los detalles en el documento Proceedings of the National Academy of Sciences. Allí comentan que las aguas residuales generadas durante la producción de petróleo y gas son tan ricas en litio como las salmueras de agua salada que se utilizan actualmente.

De los miles de millones de litros de aguas residuales que se producen cada día, nadie se ha interesado en el litio existente porque el proceso de separación no es muy eficiente, pero ahora se ha diseñado un nuevo polímero que prioriza la separación del litio del agua, por lo que es mucho más fácil obtenerlo.

Usan éteres que no se suelen usar en tratamiento de agua, pero tienen mucha capacidad para unirse específicamente a los iones de sodio, siendo fácil filtrar el elemento.

Creen que las aguas residuales producidas en Eagle Ford Shale, en Texas, en solo una semana, pueden producir suficiente litio para 300 baterías de vehículos eléctricos o 1,7 millones de teléfonos inteligentes.

Una interesante forma de que las empresas dedicadas a la extracción de petróleo consigan también ganar dinero con sus desechos.