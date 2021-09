Instagram permitirá tener a usuarios como favoritos para dar prioridad a sus publicaciones

Instagram está pensando sumar una nueva función que te ayudará a no perder de vista las publicaciones de tus amigos o de determinados usuarios.

No, ya no tendrás que recorrer todo el feed para encontrar sus publicaciones porque Instagram te permitirá marcarlos como “Favoritos”.

Así funcionarán los “favoritos” en Instagram

Hace unos meses, Instagram explicaba cómo funcionan sus algoritmos para decidir qué contenido mostrar a los usuarios. Y si bien cada sección de Instagram tiene un algoritmo diferente, la mayoría de los factores que se tienen en cuenta tiene que ver con la actividad e interacción del usuario.

Así que dependiendo cómo usamos Instagram se nos mostrará uno u otro contenido, o dará prioridad a determinadas publicaciones. Sin embargo, puede que podamos tomar un atajo en este sistema y determinar las publicaciones de qué usuarios deseamos ver siempre en la parte superior de nuestro feed.

Tal como menciona Alessandro Paluzzi, Instagram está trabajando en una nueva función que permitirá marcar como “Favoritos” a determinados usuarios. Para agregarlos como favoritos solo es necesario seguir la misma dinámica que empleamos para incluir a los usuarios dentro “Mejores amigos”.

Así que una vez que seleccionamos esta opción, Instagram nos permitirá buscar a los usuarios que deseamos marcar como “Favoritos” y quedarán añadidos a esta lista hasta que decidamos quitarlos. Y por supuesto, no se le informará a los usuarios que los hemos añadido en esta categoría.

¿Qué ventajas te brinda a ti marcar a algún usuario como favorito? Sus publicaciones se mostrarán siempre en primera línea en tu feed. Así que se escaparan del trabajo del algoritmo, y sus publicaciones tendrán prioridad para estar siempre visibles, sin importar en qué momento publican los usuarios. Así que no tendrás que recorrer todo el feed buscando esta publicaciones.

Sería una dinámica interesante, ya sea porque no queremos perder de vista las publicaciones de nuestros amigos, o queremos seguir de cerca las actualizaciones de determinados usuarios. Por ejemplo, si seguimos a artistas y no queremos perdernos las novedades que comparten o las promociones de nuestras marcas favoritos, etc.

Por el momento, no hay demasiados detalles sobre esta nueva función, pero solo parece aplicar a las publicaciones que aparecen en el feed, dejando fuera el resto de los formatos. Esta función podría implementarse en la app de Instagram, tanto en iOS como Android. Instagram no ha mencionado nada al respecto, así que habrá que esperar futuras actualizaciones.