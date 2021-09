Algunos móviles de Google están dejando de funcionar por un extraño fallo

Si tienes un Google Pixel 3 o Pixel 3XL, puede que te encuentres con un desagradable problema. Si bien ya tienen unos años en el mercado, el fallo aleatorio que presenta no tiene que ver con la versión, actualizaciones o antigüedad.

Algunos usuarios han reportado que sus móviles han muerto súbitamente. A la noche anterior, el móvil funcionaba correctamente, pero a la mañana solo se encontrarán con la pantalla negra. No han realizado ninguna configuración extraña ni ninguna actividad fuera de la normal. ¿Cuál es el problema? Te lo contamos a continuación.

Un fallo está dejando inutilizables a los Pixel 3 y 3XL

Todos los usuarios coinciden en lo mismo: el móvil funcionaba correctamente, y sin ninguna razón, quedan inservibles. Algunos se despertaron con esta mala noticia, otros estaban realizando alguna tarea, cargando el dispositivo o escuchando música cuando se murió repentinamente el Google Pixel.

Y si bien han intentado varias formas de recuperar los Pixel y arrancar de nuevo Android, solo consiguen ver un mensaje que menciona “»Modo de descarga de emergencia (EDL)” Un modo de arranque especial en móviles Android con Qualcomm.

Así que, como no pueden salir de este modo de arranque, no pueden optar por el gestor de arranque tradicional de Android, ni probar otros métodos o enviar los típicos informes de error a Google. Si bien aún no han identificado el error, es probable que se deba a alguna actualización en los móviles de Google que está causando conflictos.

Si bien los reportes de los usuarios siguen hasta el día de hoy, este problema comenzó hace meses, como puedes ver el foro del Centro de Ayuda de Google Pixel. Y aunque los moderadores han propuesto algunas soluciones, nada parece funcionar. Y Google no ha dado ningún comentario oficial al respecto.

Los usuarios también han abierto hilos sobre los problemas de los Pixel 3 y 3XL en Reddit y en IssueTracker, entre otras plataformas.