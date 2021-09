Una Inteligencia Artificial no puede ser inventora de una patente, según un juez

Puede parecer lógico, pero una Inteligencia Artificial no puede, de momento, aparecer como responsable por una patente. Así lo acaba de la jueza federal de EE. UU. Leonie Brikema, quien se encontró con un caso que así lo pretendía.

Todo comenzó cuando Stephen Thaler, del Artificial Inventor Project, presentó una patente incluyendo a IA DABUS como inventora de la misma. La Oficina de Patentes y Marcas Registradas la rechazó, y Thaler quiso llevarlo a la justicia.

DABUS estaba registrada como inventora de un nuevo tipo de luz intermitente y un recipiente para bebidas, pero según la ley de Estados Unidos, es necesario ser un «individuo» para poder aparecer como inventor de una patente.

Pero el caso es que no solo las Inteligencias Artificiales están excluidas de este sector, ni las empresas ni los estados pueden pretender ser inventores de una patente.

Para Thaler eso es un problema que no fomenta la innovación, aunque está claro que desde un punto de vista legal no hay por dónde cogerlo, ya que no es posible demandar o discutir con un algoritmo (por lo menos en 2021).

Según Stephen Thaler, incluir a la IA como inventora de patentes haría que se desarrollen más IAs capaces de producir resultados patentables, al hacer que esos resultados sean más valiosos.

La conclusión es que, hoy por hoy, la Inteligencia Artificial no puede inventar ni crear sin la intervención humana, y eso es un argumento suficiente para no permitir algo como lo propuesto por Thaler en su caso.