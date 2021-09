Música de fondo para vídeos, adaptada automáticamente con ayuda de una IA

Musicalizar un clip de vídeo no es tarea fácil cuando se atiende cada detalle involucrado. En primer lugar, es necesario contar con los derechos o permisos para utilizar un audio en particular, a menos que este se encuentre licenciado para uso libre. Una vez superada esa etapa, si se busca una edición más pulcra, llega el momento de hacer calzar adecuadamente los segmentos musicales con los distintos cortes y momentos que tiene el vídeo en cuestión.

En el oficio de la producción audiovisual, esta es una tarea rutinaria y que en la mayoría de los casos, se ejecuta de manera mecánica. No obstante, esta parte del proceso de postproducción puede ser un real problema para quienes no dominen las destrezas adecuadas, para los casos en los que no se cuente con un ordenador que permita editar con fluidez o, simplemente, para aquellas personas que no dispongan del tiempo que demanda la selección y edición de música. Una IA ofrece una alternativa para simplificar todo este proceso con un par de clics.

Música generada a la medida de cada clip de vídeo

Al hablar de música generada a través de mecanismos de inteligencia artificial, Mubert es un viejo conocido. Hace algunos años atrás, pudimos verla como una sencilla, pero interesante aplicación que sacó a relucir el potencial de su algoritmo para la generación de pistas musicales infinitas, basándose en la combinación de su biblioteca de muestras de audio.

Hoy las cosas lucen diferentes. Mubert es una plataforma mucho más completa, la cual además de ofrecer una plataforma de escucha de variadas propuestas de música autogenerada, también ofrece una API para que desarrolladores integren esta tecnología en sus aplicaciones y cuenta además con una plataforma para músicos, quienes pueden comercializar sus grabaciones para integrarlas a la base de datos de este sistema.

A aquellos servicios, se integra ahora una utilidad para los escenarios de postproducción audiovisual mencionados al inicio, las tareas de musicalización de un clip de vídeo. La herramienta presentada para este fin es Mubert Render.

La propuesta de Mubert es una alternativa completa a la “música de stock”, etiqueta con la que se denomina a las pistas provenientes de bancos de sonidos. Con Mubert Render es posible generar una pista que se adapte a la duración del clip de vídeo, quedando en manos del usuario la elección del género y estado de ánimo que se busca para musicalizar.

Si se busca una solución rápida, basta con generar un audio de la duración total del vídeo. En cambio, si se pretende sacar un mayor provecho de esta herramienta, también es posible generar pistas diferentes para distintos momentos del clip.

Así como es posible generar una pista personalizada en base a los criterios señalados, Mubert Render presentará también junto a aquella melodía una lista de música afín, generada en instancias anteriores.

Esta herramienta es de pago, mediante distintos planes de suscripción. No obstante, para conocer su interfaz y resultados desde la experiencia misma, ofrecen la generación de una primera pista gratuitamente.